Wywiad tygodnia #15 ,,To jest dobre dla Ekstraklasy”

Były piłkarz reprezentacji Polski, Andrzej Juskowiak, w rozmowie z portalem Gol24 podzielił się swoją opinią na temat poczynań polskich drużyn w europejskich pucharach. Ekspert przyznał również, że pojawienie się w czołówce PKO BP Ekstraklasy Śląska Wrocław i Jagiellonii Białystok jest pozytywną wiadomością dla rozgrywek.

Andrzej Juskowiak docenił dobry rezultat Rakowa Częstochowa w ostatnim meczu ze Sportingiem Lizbona. Komentator zwrócił uwagę, również na dobrze prezentującą się drużynę Srurm, z którą mistrzowie Polski zmierzą się w kolejnym spotkaniu.

,,Punkt ze Sportingiem jest pozytywem na którym można budować, podejść trochę inaczej do kolejnych meczów. Nie należy jednak zapominać, że Raków trafił do bardzo mocnej grupy, która ma potencjał Ligi Mistrzów. W ostatnich latach Sturm dokonał dobrych i dużych transferów, szuka ciekawych i obiecujących piłkarzy, jak chociażby sprowadzając Szymona Włodarczyka” – skomentował komentator.

52-latek zaznacza, że w ostatnim meczu w Lidze Konferencji, Legioniści szczęśliwie dowieźli zwycięstwo do końca spotkania. Juskowiak przyznaje jednak, że Legia Warszawa ma bardzo duże szanse na wyjście ze swojej grupy.

,,Legia wygrała szczęśliwie, wydarła zwycięstwo. Trzy razy VAR był po jej stronie, ale uważam, że zwyciężyła zasłużenie. I teraz ważne, aby nie zmarnować tego szczęścia bo ostatnie tygodnie były dla Legii trudne. Lekkość gry, którą obserwowaliśmy w zespole ze stolicy w ostatnim czasie osłabła. Mecz w Mostarze pokazał, że niekoniecznie trzeba pięknie grać, żeby wygrać. Być może to będzie taki punkt zwrotny po którym znów wejdzie na zwycięską ścieżkę. Legia jest na pierwszym miejscu i teraz niech to inni się martwią. Zespół Kosty Runjaicia ma dużą szansę na wyjście z grupy” – stwierdził Andrzej Juskowiak.

Był reprezentant Polski uważa, że dobra dyspozycją Jagiellonii i Śląska jest jak najbardziej dobra dla ligi. Zdaniem eksperta, obydwie drużyny w najbliższym czasie utrzymają swoją dobrą formę.

,,To jest dobre dla Ekstraklasy, że pojawiły się nowe zespoły, które regularnie punktują. Być może niektórzy czekają na kryzys Śląska i Jagiellonii nie doceniając tego co robią, ale ja będąc blisko Ekstraklasy muszę stwierdzić, że wywalczone do tej pory punkty nie były dziełem przypadku. Trenerzy Jacek Magiera i Adrian Siemieniec mają pomysł na grę swoich zespołów, widać dużo wypracowanych schematów. Nic nie wskazuje na to, aby wkrótce miał się przydarzyć jakiś większy kryzys tym drużynom” – powiedział były reprezentant Polski.