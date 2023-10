W niedziele odbyły się ostatnie trzy mecze 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Radomiak Radom wyszarpał zwycięstwo w spotkaniu z Zagłębiem Lubin, a Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa stracili punkty. Zapoznaj się z podsumowaniem finałowych meczów 13. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

Zagłębie Lubin 2:3 Radomiak Radom

1′ Semedo 0:1

15′ Pedro 0:2

72′ Dąbrowski 1:2

77′ Wdowiak 2:2

78′ Semedo 2:3

Spotkanie w Lubinie ułożyło się bardzo dobrze dla ekipy przyjezdnych, ponieważ już w 1. minucie gola zdobył Semedeo. Radomiak na początku pojedynku prezentował się wybornie, co potwierdził w 15. minucie i odskoczył na dwubramkowe prowadzenie za sprawą Pedro. Kibice na odpowiedź Zagłębia musieli czekać do 72. minuty, wtedy to piłkę do siatki skierował Dąbrowski. Gospodarze wyrównali wynik meczu w 77. minucie po bramce Wdowiaka, jednak ich radość nie trwała długo, ponieważ minutę później wynik meczu na 3:2 dla Radomiaka ustalił Semedo, który zanotował dublet.

🔚 #ZAGRAD @1910radomiak wygrał wszystkie 3 mecze ligowe z Zagłębiem w Lubinie! ✊ pic.twitter.com/TGzYQnBfcd — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 29, 2023

Zobacz skrót z meczu Zagłębie Lubin – Radomiak Radom:

Legia Warszawa 1:3 Stal Mielec

38′ Shkurin 0:1

50′ Wołkowicz 0:2

82′ Hinokio 0:3

89′ Kramer 1:3

Przed meczem ze Stalą Legioniści zanotowali serię trzech porażek w PKO BP Ekstraklasie. Wydawało się, że po wygranej w Lidze Konferencji z Zrinjski 2:1, Wojskowi w końcu przełamią się w naszej lidze. Tak się jednak nie stało i Legia Warszawa w spotkaniu przeciwko Stali Mielec przegrywała już nawet 3:0, po bramkach Shkurina, Wołkowicza i Hinokia. Gola na pocieszenie dla Wojskowych w 89. minucie zdobył Kramer.

🔚 #LEGSTM „Halo? Nie mogę rozmawiać, jestem na Łazienkowskiej i wygrywam mecz” 🫡 pic.twitter.com/XDdm59wcxE — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 29, 2023

Zobacz skrót meczu Legia Warszawa – Stal Mielec:

Raków Częstochowa 1:1 Widzew Łódź

3′ Żyro 0:1

66′ Silva 1:1

Mistrz Polski w ostatnim meczu PKO BP Ekstraklasy odniósł porażkę z Górnikiem Zabrze 1:2. Medaliki w środku tygodnia zremisowali 1:1 ze Sportingiem Lizbona. W meczu 13. kolejki Ekstraklasy Widzew Łódź bardzo szybko dał się we znaki piłkarzom Rakowa i już w 3. minucie gości na prowadzenie wyprowadził Żyro. Zespół z Jasnej Góry wyrównujące trafienie zanotował w 66. minucie po golu Silvy.

🔚 #RCZWID Raków w Częstochowie nie przegrywa – dziś podzielił się punktami z Widzewem ⚔ pic.twitter.com/H45wgzk9Ea — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 29, 2023

Zobacz skrót meczu Raków Częstochowa – Widzew Łódź:

Aktualna tabela PKO BP Ekstraklasy oraz najlepsza jedenastka 13. kolejki

Tak prezentują się wszystkie wyniki 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy oraz tabela ligowa:

Największa niespodzianka 13. kolejki to____________ pic.twitter.com/kBG49ZJsQS — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 30, 2023

Jakie nastroje po 13. kolejce? 🧐 pic.twitter.com/9hRbaFGp29 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 29, 2023

Nieszczęśliwa 13. kolejka? Na pewno nie dla nich 🏃⬇️ pic.twitter.com/MsYl2WqrTj — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 30, 2023

PKO BP Ekstraklasa: frekwencja na stadionach podczas 13. kolejki

Korona Kielce vs Puszcza Niepołomice – 8580 osób

ŁKS Łódź vs Górnik Zabrze – 8247 osób

Warta Poznań vs Piast Gliwice – 1274 osoby

Pogoń Szczecin vs Jagiellonia Białystok – 18 142 osoby

Cracovia vs Lech Poznań- 10 082 osób

Ruch Chorzów vs Śląsk Wrocław – 29 089 osób

Zagłębie Lubin vs Radomiak Radom – 4878 osób

Legia Warszawa vs Stal Mielec – 23 314 osób

Raków Częstochowa vs Widzew Łódź – 5500 osób

13. kolejkę PKO BP Ekstraklasy na żywo obejrzało łącznie 109 106 kibiców

Fot. PressFocus