Skandal we Francji. Autokar Lyonu obrzucony kamieniami

W niedziele miał odbyć się mecz między Marsylią a Lyonem. Do spotkania jednak nie doszło z powodu skandalu jaki wydarzył się chwilę przed meczem. Autokar drużyny przyjezdnej został obrzucony kamieniami przez miejscowych kibiców. W wyniku odniesionych ran podczas ataku uszczerbek na zdrowiu poniósł trener Lyonu, Fabio Grosso, który miał porozcinaną twarz.

Skandaliczne zachowanie kibiców Olympique Marsylia

Mecz Olympique Marsylia – Olympique Lyon został przełożony z powodu skandalicznego zachowania kibiców gospodarzy. O tym, że fani obydwu drużyn za sobą nie przepadają wiadomo jest nie od dziś. Tuż przed spotkaniem, autokar Lyonu w trakcie drogi na stadion został obrzucony kamieniami. W pojeździe zostały wybite szyby. Na skutek odniesionych ran, podczas ataku chuliganów, najbardziej ucierpiał trener przyjezdnych, Fabio Grosso, który miał liczne rozcięcia na twarzy i został zmuszony trafić do szpitala.

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones. This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Fabio Grosso po ataku czuje się zdecydowanie lepiej, a jemu zdrowiu nic nie zagraża. Włoch podzielił się swoim stanem po wizycie w szpitalu.

Fabio Grosso this morning after being attacked by Marseille fans. 👀 📸 @SkySport pic.twitter.com/gZGj5sF86M — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 30, 2023

Oto nagranie z ataku kibiców Marsylii oraz wygląd autokaru Lyonu po zaistniałym incydencie, na przedstawionym nagraniu wyraźnie widzimy uszkodzenia pojazdu.

The Lyon bus has been attacked and the manager Fabio Grosso has been injured. 😱pic.twitter.com/9RnDDIC8Go — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 29, 2023

To nie pierwsza negatywna sytuacja we Francji z udziałem kibiców. Kilka tygodni temu bramkarz Clermont ucierpiał, ponieważ w jego kierunku rzucona została petarda, która ogłuszyła golkipera. Zawodnik od razu padł na murawę i został zniesiony z boiska na noszach. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Confira o momento em que a bomba cai bem próxima ao goleiro do Clermont. O goleiro foi socorrido e saiu de maca. LIGUE 1 🇨🇵#CLExMON pic.twitter.com/nVDphI7xs7 — Fut New's BR (@futnewsbrasil1) October 8, 2023

Kiedy odbędzie się mecz Olympique Marsylia – Olympique Lyon?

Na razie nie wiadomo w jakim terminie zostanie rozegranie przełożone spotkanie. Drużna Marsylii nie otrzyma walkoweru za skandal związany z kibicami. Mecz prawdopodobnie odbędzie się bez udziału widzów.