Złota Piłka 2023 – wyniki, które miejsce zajął Lewandowski?

W poniedziałek odbyła się gala Złotej Piłki 2023. Jest to najważniejsza indywidualna nagroda dla piłkarza. Po raz ósmy w swojej karierze Złotą Piłkę zdobył Leo Messi. Sprawdź wyniki gali Złotej Piłki 2023, a także miejsce Roberta Lewandowskiego.

Złota Piłka 2023 – wyniki

Złotą Piłkę 2023 wygrał Leo Messi, choć dla wielu był to kontrowersyjny wybór, to trzeba przyznać, że był to bardzo dobry sezon w wykonaniu Argentyńczyka. Mistrzostwo świata i wygrana Ligue 1 to dwa najważniejsze sukcesy wciąż grającej legendy piłki nożnej.

Niezbyt udany rok miał za sobą Robert Lewandowski. Mieć jeden z gorszych okresów w ostatnich latach i zająć 12. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki to świadczy o klasie lidera naszej kadry.

1. Lionel Messi (Argentyna, PSG/Inter Miami)

2. Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)

3. Kylian Mbappe (Francja, PSG)

4. Kevin de Bruyne (Belgia, Manchester City)

5. Rodi (Hiszpania, Manchester City)

6. Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)

7. Julian Alvarez (Argentyna, Manchester City)

8. Victor Osimhen (Nigeria, SSC Napoli)

9. Bernardo Silva (Portugalia, Manchester City)

10. Luka Modrić (Chorwacja, Real Madryt)

11. Mohamed Salah (Egipt, Liverpool FC)

12. Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona)

13. Yassine Bounou (Maroko, Sevilla FC/Al Hilal)

14. Ilkay Gundogan (Niemcy, Manchester City/FC Barcelona)

15. Emiliano Martinez (Argentyna, Aston Villa)

16. Karim Benzema (Francja, Real Madryt/Al-Ittihad)

17. Chwicza Kwaracchelia (Gruzja, SSC Napoli)

18. Jude Bellingham (Anglia, Borussia Dortmund/Real Madryt)

19. Harry Kane (Anglia, Tottenham Hotspur/Bayern Monachium)

20. Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan)

21. Antoine Griezmann (Francja, Atletico Madryt)

22. Kim Min-Jae (Korea Południowa, SSC Napoli/Bayern Monachium)

23. Andre Onana (Kamerun, Inter Mediolan/Manchester United)

24. Bukayo Saka (Anglia, Arsenal)

25. Josko Gvardiol (Chorwacja, RB Lipsk/Manchester City)

26. Jamal Musiala (Niemcy, Bayern Monachium)

27. Nicolo Barella (Włochy, Inter Mediolan)

28. Martin Odegaard (Dania, Arsenal)

28. Randal Kolo Muani (Francja, Eintracht Frankfurt/PSG)

30. Ruben Dias (Portugalia, Manchester City)

Fot. Pressfocus