Runda jesienna w Ekstraklasie przyniosła spore niespodzianki. Na pierwszych dwóch miejscach są zespoły, którym w poprzednim sezonie biły się o utrzymanie. Do końca rundy jesiennej pozostało jeszcze sześć kolejek. Kto będzie w czołówce tabeli PKO BP Ekstraklasy? Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

Kto będzie na podium PKO BP Ekstraklasy pod koniec rundy jesiennej?

Tabela PKO BP Ekstraklasy po 13. kolejkach

Jakie nastroje po 13. kolejce? 🧐 pic.twitter.com/9hRbaFGp29 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 29, 2023

Po 13. kolejkach Ekstraklasy przewaga lidera – Śląska Wrocław, jak i TOP 3 nie jest duża. Moim zdaniem aż sześć pierwszych zespołów ma realne szanse na to, aby na koniec rundy znaleźć się jeszcze w czołówce tabeli. Sprawdźmy zatem terminarz pierwszej szóstki i oceńmy szansę na TOP 3.

Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław to jedna z rewelacji sezonu, a Erik Exposito przeżywa najlepszy okres w swojej karierze. Podopieczni Jacka Magiery przed rokiem bili się o utrzymanie, a teraz są liderami Ekstraklasy. Jeszcze nikt o mistrzostwie głośno nie mówi, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jedno na razie jest pewne, moda na piłkę nożną we Wrocławiu wróciła, a podczas wygranego 4:0 starcia z Legią, stadion był wypełniony po brzegi. Z kim jeszcze zmierzy się Śląsk? Rywalami lidera będą:

ŁKS Łódź (dom)

Cracovia (wyjazd)

Radomiak Radom (wyjazd)

Raków Częstochowa (wyjazd)

Korona Kielce (dom)

Zagłębie Lubin (wyjazd)

Widzę tu zatem trzy potencjalne szanse na zgubienie punktów. Mecze z ŁKSem, Cracovią i Koroną nie powinny przysporzyć podopiecznym Jacka Magiery problemu. Radomiak gra jednak dobrze w tym sezonie i będzie to trudny wyjazd dla Śląska. Następnie podejmie mistrza Polski, a więc i w tym przypadku będzie trudno o komplet. Całkiem dobrze radzi sobie też Zagłębie i starcie w Lubinie do prostych należeć z pewnością nie będzie. Szansa na utrzymanie pozycji lidera jest, ale patrząc na wymagający terminarz, będzie o nią trudno.

Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok, podobnie jak Śląsk Wrocław, w poprzednim sezonie walczyła o utrzymanie. W tym miała już okazję zasiąść na fotelu lidera, ale po porażce z Pogonią ustąpiła miejsca Śląskowi. Dumę Podlasia zaczęły trapić kontuzje. Niegroźne urazy liderów formacji ofensywnej – Imaza i Pululu pozwolą im wkrótce wrócić do gry. Przeciwnikami Jagiellonii w rundzie jesiennej będą:

Stal Mielec (dom)

Korona Kielce (wyjazd)

Piast Gliwice (dom)

Warta Poznań (wyjazd)

Raków Częstochowa (dom)

Puszcza Niepołomica (wyjazd)

Jagiellonia ma na papierze dużo łatwiejszy terminarz od Śląska. Wiadomo, że piłka jest nieprzewidywalna, ale jeśli podopieczni Siemieńca utrzymają dobrą dyspozycję i na placu gry znowu zobaczymy Imaza i Pululu, to potencjalną utratę punktów można spodziewać się tylko w starciu z Rakowem. Będzie to jednak mecz domowy dla Jagi, dlatego jej szanse rosną. Moim zdaniem ma większe szanse od Śląska na fotel lidera po rundzie jesiennej.

Lech Poznań

Lech Poznań plasuje się najwyżej z klubów, które w tym sezonie walczyły o europejskie puchary. Kolejorz mógłby już być liderem, ale zbyt często tracił punkty w tym sezonie na własne życzenie, co doskonale pokazuje starcie z Jagą. Lech wygrywał 3:0, a z tego spotkania wyciągnął tylko punkt. Przeciwnikami Jagiellonii w rundzie jesiennej będą jeszcze:

Ruch Chorzów (dom)

Legia Warszawa (wyjazd)

Widzew Łódź (dom)

Korona Kielce (wyjazd)

Piast Gliwice (dom)

Radomiak Radom (wyjazd)

Zdecydowanie najtrudniejszym w teorii meczem dla Lecha będzie wyjazd do Warszawy. W poprzednim sezonie Kolejorz wywiózł ze stadionu Legii punkt. Wojskowi może ostatnio nie są w najlepszej dyspozycji, ale nigdy nie można ich lekceważyć. Reszta spotkań nie powinna być trudna i Lech będzie faworytem, choć Radomiak może pokrzyżować plany Kolejorzowi.

Raków Częstochowa

Mistrz Polski może mieć problem, aby obronić tytuł. Podopieczni Szwargi grają ostatnio słabo i trudno ogląda się ich spotkania. Raków traci w tej chwili do lidera aż cztery punkty, a patrząc na dyspozycję Medalików, różnica może potencjalnie się zwiększać. A jak jest patrząc na terminarz? Raków zagra jeszcze z:

Zagłębiem Lubin (dom)

Pogonią Szczecin (wyjazd)

Cracovią (dom)

Śląskiem Wrocław (wyjazd)

Jagiellonią Białystok (wyjazd)

Koroną Kielce (dom)

Raków ma najtrudniejszy terminarz spośród przedstawionych do tej pory klubów. Ponadto warto pamiętać, że Medaliki zagrają w międzyczasie jeszcze trzy spotkania fazy grupowej Ligi Europy (+ ewentualnie Pucharu Polski). Okazji do zgubienia punktów będzie wiele. Pogoń, Śląsk czy Jagiellonia to trzy bardzo trudne wyjazdy, a i odesłanie Zagłębia Lubin z kwitkiem może nie być takie łatwe.

Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin prezentuje się ostatnio bardzo dobrze. Cztery poprzednie kolejki to aż trzy zwycięstwa Portowców, ale strata do lidera to aż pięć punktów. Mimo to, Kamil Grosicki i spółka wierzą w odrobienie strat i chcą wykorzystać dobrą formę. Pogoń Szczecin do zmierzy się w rundzie jesiennej z:

Puszczą Niepołomice (wyjazd)

Rakowem Częstochowa (dom)

Stalą Mielec (dom)

Górnikiem Zabrze (wyjazd)

Wartą Poznań (dom)

Widzewem Łódź (wyjazd)

Pogoń Szczecin będzie faworytem w większości tych spotkań. Kolokwialne ciężary mogą się jednak przytrafić w starciach z Rakowem Częstochowa i dobrze grającym ostatnio Górnikiem Zabrze. Pogoń może odrobić stratę do czołówki, ale moim zdaniem różnica jest zbyt duża, aby zasiąść na fotel lidera, chyba że Portowcy popiszą się serią zwycięstw.

Legia Warszawa

Dyspozycja Legii Warszawa, a raczej jej brak sprawiła, że wicemistrz Polski spadł na szóste miejsce w tabeli. Ile punktów zdobyli Wojskowi w poprzednich czterech kolejkach PKO BP Ekstraklasy? Zero. Muszą zatem jak najszybciej wrócić na właściwe tory jeżeli chcą włączyć się do walki o podium. Przeciwnikami Legii w rundzie jesiennej będą jeszcze:

Radomiak Radom (wyjazd)

Lech Poznań (dom)

Warta Poznań (dom)

Zagłębie Lubin (wyjazd)

ŁKS Łódź (wyjazd)

Cracovia (wyjazd)

Cracovia (dom) – zaległy mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Co tu gdybać, obecna forma Legii Warszawa pozwala sądzić, że każdy mecz jest narażony na potencjalną stratę punktów. Do tego Wojskowi będą równolegle walczyć o fazę pucharową Ligi Konferencji i Puchar Polski. Przewagą Legii jest to, że ma jeden zaległy mecz, ale musi szybko odzyskać dyspozycję, jeżeli chce zakończyć rundę jesienną na podium.

Moje top 6 PKO BP Ekstraklasy na koniec rundy jesiennej w sezonie 2023/2024