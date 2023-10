Podsumowanie występów Polaków za granicą 27.10 – 30.10

Nie tylko w naszej rodzimej PKO BP Ekstraklasie wstępują Polscy zawodnicy. Również w innych ligach co tydzień możemy śledzić zmagania Polaków na boiskach. Kolejny świetny występ w tym sezonie zanotował Sebastian Szymański. Kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, wrócił do gry po kontuzji w spotkaniu z Realem Madryt. Zapraszamy do zapoznania się z występami Polaków za granicą 27.10 – 30.10.

Grzegorz Krychowiak

33-latek niedawno ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Krychowiak od tej chwili w pełni może się skupić na grze w klubie. Pomocnik w ostatni weekend rozegrał mecz przeciwko swojej byłej drużynie Al Shabab i zdobył przeciwko niej bramkę w 82. minucie ustalając wynik spotkania na 2:1 dla Abha.

Michał Helik

Pozytywnym zaskoczeniem minionego weekendu jest gol Michała Helika. Jegu Huddersfield co prawda przegrało z Leeds United 1:4, jednak polski obrońca tego wieczoru zdobył bramkę na pocieszenie. Jak na środkowego obrońcę, 28-latek wykazuje się dobrą skutecznością, ponieważ był to jego czwarty gol w obecnym sezonie.

⚽ GoaL | Leeds United 4-1 Huddersfield | Michał Helik

pic.twitter.com/dWbnQ3dyS9 — Goal Foot (@goalfootHQ) October 28, 2023

Sebastian Szymański

Od początku sezonu Sebastian Szymański jest w kapitalnej formie. Swoją dobrą dyspozycję potwierdził również w ostatnim meczu przeciwko Pendikspor. Pomocnik dołożył do swojego dorobku dwie asysty. Łącznie w obecnych rozgrywkach wystąpił w 19. spotkaniach, strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji, której nabawił się na początku października. Lekarze Barcelony robili co mogli, aby postawić kapitana reprezentacji Polski na nogi, na mecz w El Clasico. 35-latek w meczu z Królewskimi wszedł na boisko w 61. minucie, zmieniając Torresa. Ostatecznie Barca przegrała z Realem 1:2.

Marcin Bułka

Marcin Bułka niedawno został wybrany piłkarzem miesiąca Ligue 1. Polski bramkarz cały czas podtrzymuje świetną dyspozycję i w meczu przeciwko Clermont zanotował czyste konto. Łącznie w obecnej kampanii zaliczył już siedem czystych kont, co czyni go najlepszym golkiperem w topowych ligach uwzględniając mecze bez straty gola.