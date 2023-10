W poniedziałek Lionel Messi otrzymał swoją ósmą Złotą Piłkę w karierze. Wybór ten jest szeroko komentowany przez media. Większość osób łączonych z futbolem uważa, że nagroda powinna zostać przyznana Erlingowi Haalandowi. Podobnego zdania jest były niemiecki piłkarz, Lothar Matthaus, który skrytykował wybór Argentyńczyka na łamach Sky.

Kontrowersyjny wybór Złotej Piłki?

Od kilku dni w mediach przebiła się informacja, że to właśnie Lionel Messi sięgnie po nagrodę Złotej Piłki. Większość ekspertów nie zgadzała się z taką decyzją. Jednym z głównych rywali Argentyńczyka był norweski napastnik, Erling Haaland. W poprzednim sezonie 23-latek wraz z Manchesterem City sięgnął po potrójną koronę, a sam piłkarz strzelił aż 52 gole w 53 meczach. Z tego właśnie powodu, większość ekspertów widziała Norwega w roli zwycięzcy.

Większość osób ze świata futbolu uważa, że w dużej mierze do zwycięstwa przez Messiego, przyczynił się triumf Argentyny podczas mistrzostw świata w Katarze i ich zdaniem nie jest to do końca sprawiedliwe, ponieważ Haaland lepiej spisywał się na przestrzeni całego roku. Podobnego zdania jest Lothar Matthaus.

,,Przez cały ubiegły sezon Haaland spisywał się lepiej niż Messi. Zwycięstwo Messiego jest niezasłużone. Ale to pokazuje, że mistrzostwa świata liczą się bardziej niż cokolwiek innego” – stwierdził Niemiec.



Były piłkarz przyznaje, że mimo bycia fanem Messiego uważa, że norweski napastnik dużo lepiej spisywał się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Zawodnik City dodatkowo pobijał strzeleckie rekordy.

,,Dla mnie nie ma możliwości ominięcia Haalanda. Ten wybór to farsa, mimo że jestem fanem Messiego. Moim zdaniem Haaland jest najlepszym zawodnikiem ostatnich dwunastu miesięcy. Zdobył główne tytuły z Manchesterem City, a przy okazji pobił rekordy strzelonych bramek ” – powieidział Lothar Matthauss.