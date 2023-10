Polskie talenty, którym warto kibicować – Karol Kręt

Kolejnym sportowcem, którego sylwetkę przybliżymy w cyklu „Polskie talenty, którym warto kibicować”, jest Karol Kręt, zawodnik ORLEN Team. Nazwisko jest dobrze znane wśród fanów motorsportu, a głośno zrobiło się o nim szczególnie ostatnio.

Karol Kręt to postać znana w środowisku motorsportu. Poszedł w ślady taty i został profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Zawodnik ORLEN Team chociaż ma dopiero 18 lat , na swoim koncie ma już wiele sukcesów. Startuje w serii wyścigowej Porsche Sports Cup Deutschland, w której reprezentuje barwy Forsch Racing. Porsche Sports Cup jest pierwszym szczeblem do tego, aby awansować do Porsche Supercup.

Karol Kręt swoją przygodę z motorsportem rozpoczął w kartingu. Już jako pięciolatek zasiadał za kierownicą gokartów, którymi ścigał się przez jedenaście lat, czyli do 16. roku życia i pokazywał się w nich z dobrej strony. Występował nie tylko w Polsce. Swój talent pokazywał także za granicą. Do najważniejszych sukcesów Karola Kręta w kartingu należą 4-krotne mistrzostwo Polski i 4-krotne wicemistrzostwo Polski.

Dzięki dobrym startom w 2022 roku zadebiutował w serii Porsche Sports Cup Deutschland. Już pierwszy sezon był dla Karola Kręta bardzo udany i pokazał jego wielki talent. Przesiadka z gokartów na samochód to duży krok. Karol w pierwszym roku swojej rywalizacji został drugim wicemistrzem serii.

Kolejny rok był dla Karola jeszcze bardziej udany. W minionym sezonie Polak został mistrzem Porsche Sports Cup Deutschland. Przed rozstrzygającym weekendem Karol Kręt był w grze o kilka tytułów. Poza rywalizacją indywidualną w sprincie, wraz z Robertem Lukasem walczył o zwycięstwo w parze na długim dystansie.

Karol Kręt był po sezonie zadowolony z tempa jakim dysponował, ale sam przyznawał, że nie dopisywało mu szczęście. Jednak mimo nieudanej pierwsze rundy zdołał wrócić do rywalizacji i to w jakim stylu. Sukces zawodnika w drugim sezonie jest o tyle bardziej imponujący, że zmienił generację samochodu na nowszą i musiał się uczyć czucia auta od nowa.

Dla Karola Kręta mistrzostwo w serii Porsche Sports Cup Deutschland jest największym sukcesem w dotychczasowej karierze. Członek ORLEN Team aspiruje do tego, aby występować w popularnej serii Porsche Supercup, gdzie w przeszłości widywaliśmy już Polaków.

Zawodnik ORLEN Team przyznał, że w przyszłym sezonie chciałby wystąpić z zespołem już w Porsche Carrera Cup, czyli drugim najwyższym szczeblem. Polak ambitnie podchodzi do nowego wyzwania, jednak zdaje sobie sprawę, że na początku będzie mu trudno. Nowy samochód, nowe tory, to wszystko wymaga aklimatyzacji. W drugiej połowie sezonu chciałby jednak uplasować się w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej piątce.

Za dwa lata aspiruje do tego, aby zacząć jeździć w serii, którą obrał od początku za cel – Porsche Supercup. W przeszłości w tej serii jeździł między innymi Jakub Giermaziak, któremu udało się wywalczyć tytuł wicemistrza.