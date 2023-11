Manchester United może podebrać obrońce Chelsea

Tego lata z Chelsea do Manchesteru United dołączył Mason Mount. Wiele wskazuje na to, że w styczniowym okienku transferowym będziemy świadkami kolejnej transakcji na linii Chelsea – United. Tym razem na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Trevoh Chalobah.

Obrońca Chelsea przymierzany do Manchesteru United

Przygoda Masona Mounta na Old Trafford nie układa się najlepiej. Anglik trafił do Manchesteru United latem z Chelsea za nieco ponad 60 milionów euro. United jest zainteresowany kolejnym piłkarzem The Blues. Jak informują media, na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Trevoh Chalobah. 24-latek nie wystąpił jeszcze w żadnym meczu podczas trwania obecnych rozgrywek, ponieważ leczy kontuzję uda. Niedawno pojawiły się informację, że nowy trener stołecznej drużyny, Mauricio Pochettino, powiedział Anglikowi, że ten nie znajduje się w jego planach odnośnie budowania składu. Obrońca z tej okazji rozpoczął poszukiwania nowego klubu. Oprócz United zainteresowanie 24-latkiem przejawia również Borussia Dortmund.

Trevor Chalobah jest wychowankiem Chelsea. Zawodnik pozostaje w klubie na stałe od 2021 roku. Wcześniej wypożyczany był do Ipswich, Huddersfield oraz FC Lorient.

Manchester United w obecnym sezonie ma spore problemy na pozycji stopera. Lisando Martinez, który w zeszłych rozgrywkach znajdował się w wysokiej formie, teraz często boryka się z kontuzjami i prawdopodobnie nie zobaczymy go na boisku do końca roku. Równie często urazy łapie Raphael Varane. Z konieczności w podstawowym składzie występuje Harry Maguire, który od kilku sezonów nie jest w dobrej dyspozycji oraz Jonny Evans. 35-latek dołączył do klubu latem za darmo jako uzupełnienie składu. Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę. Nie jest dziwne, że Czerwone Diabły szukają wzmocnienia w linii defensywy.