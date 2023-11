Poznaliśmy gospodarza mistrzostw świata w 2034 roku

Ostatni mundial odbył się w Katarze. Był to pierwszy arabski kraj w historii jaki był gospodarzem mistrzostw świata. Gianni Infantino oficjalnie potwierdził kto będzie gospodarzem w 2034 roku. Przewodniczący FIFA zdradził, że mundial w 2034 roku odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.

Ostatnie mistrzostwa świata odbyły się w Katarze pierwszy raz w historii. Mundial odbył się o nietypowej porze. Z racji wysokich temperatur panujących na Półwyspie Arabskim, mistrzostwa odbyły się w listopadzie. Triumfatorem turnieju okazała się reprezentacja Argentyny, która pokonała Francję po rzutach karnych. Gianni Infantino zdradził, kto będzie organizatorem mundialu w 2034. Funkcja gospodarza imprezy przypadła Arabii Saudyjskiej, która zostanie drugiem arabskim państwem będącym odpowiedzialnym za organizację mistrzostw świata. Wiele wskazuje na to, że tak samo jak w Katarze, tak i w Arabii Saudyjskiej turniej odbędzie się w listopadzie.

Początkowo wydawało się, że największym faworytem będzie Australia. Tamtejszy związek piłkarski ostatecznie jednak wycofał się z chęci bycia gospodarzem turnieju.

🚨🌏 OFFICIAL: World Cup 2034 will be hosted by Saudi Arabia, as president Gianni Infantino has confirmed. 🇸🇦

“Football unites the world like no other sport, World Cup is perfect showcase for a message of unity and inclusion”.

“Different cultures can be together”. pic.twitter.com/ScNJqPzPf7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023