Bayern Monachium nie będzie dobrze wspominał środowego wieczoru. Mistrzowie Niemiec stracili gola w ostatnich minutach meczu, przez co odpadli z Pucharu Niemiec z trzecioligowym Saarbrucken już na etapie 1/16 finału.

Podopieczni Thomasa Tuchela byli zdecydowanym faworytem z niżej notowanym rywalem. Mistrzowie Niemiec w 16. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Thomasa Mullera. Wydawało się, że Bayern Monachium zejdzie do szatni z prowadzeniem. W 46. minucie jednak do wyrównania doprowadził Sontheimer. W drugiej połowie Bayern ruszył do ataku, jednak próby zdobycia gola kończyły się niepowodzeniem. Drużyna Tuchela znacznie lepiej spisywała się od swoich rywali. Mieli większe posiadanie piłki oraz stworzyli sobie więcej sytuacji podbramkowych. Saarbrucken jednak skutecznie potrafił się bronić. W samej końcówce meczu, w 96. minucie gospodarze sprawili ogromną niespodziankę strzelając gola na 2:1, tym samym eliminując Bawarczyków. Zwycięską bramkę zdobył Gaus.

Swojej złości po porażce nie krył dyrektor sportowy Bayernu, Christoph Freund.

,,To jest po prostu nie do przyjęcia. Nie rozumiem, jak można rozegrać tak słabą pierwszą połowę. Brak odwagi, brak szybkości, agresywność – z takim przeciwnikiem nie da się rywalizować. Rozczarowanie jest ogromne” – powiedział Freund.



