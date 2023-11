W ciągu weekendowych kolejek, które trwają od piątku do poniedziałku, dzieje się bardzo wiele. Niekiedy odbywa się tyle hitów, że tak naprawdę trudno wybrać który z nich obejrzeć. Oto przegląd najlepszych weekendowych hitów piłkarskich wraz z informacjami o transmisji, które odbywać się będą od 03.11 do 05.11.

Atalanta – Inter. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W sobotę odbędą się popularne derby Lombardii. Atalanta podejmować będzie Inter. La Dea prezentuje się bardzo solidnie, a Nerazzurri są liderami Serie A. Mecz Atalanty z Interem odbędzie się w sobotę 4 listopada o 18:00 i będzie można go obejrzeć na Eleven Sports 2.

Newcastle – Arsenal. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Hitem 11. kolejki Premier League będzie rywalizacji Newcastle z Arsenalem. Naprzeciw siebie staną dwie czołowe drużyny ligi angielskiej. Sroki pokonały niedawno Manchester United, a Kanonierzy musieli uznać wyższość West Hamu w EFL Cup. Mecz Newcastle – Arsenal odbędzie się w sobotę 4 listopada o 18:30 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport 2 i Viaplay.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Na ten mecz najbardziej czekają kibice ligi niemieckiej. Der Klassiker to absolutny hit Bundesligi. Borussia Dortmund podejmować będzie Bayern Monachium. W poprzednim sezonie obie drużyny do ostatniej kolejki biły się o mistrzostwo. Mecz Borussii Dortmund z Bayernem Monachium odbędzie się w sobotę 4 listopada o 18:30 i będzie można go obejrzeć na Viaplay.

Real Sociedad – Barcelona. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W hitowym starciu La Liga, Real Sociedad podejmować będzie Barcelonę. Gospodarzom udało się zająć w poprzednim sezonie miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów i chcieliby powtórzyć to osiągnięcie. Rywalizować będą jednak z niezwykle wymagającą Dumą Katalonii/ Mecz Real Sociedad – Barcelona odbędzie się w sobotę 4 listopada o 21:00 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport 2.

Radomiak Radom – Legia Warszawa. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Jeszcze kilka lat temu frazy Radomiak Radom i hit zupełnie nie szły ze sobą w parze. Z Legią zagra jednak w derbach Mazowsza. Gospodarze grają dosyć dobrze i spróbują wykorzystać gorszą formę Wojskowych. Mecz Radomiaka Radom z Legią Warszawa odbędzie się w niedzielę 5 listopada o 17:30 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra.

Fot. Pressfocus