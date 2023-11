Rodrygo przedłużył kontrakt z Realem Madryt

Real Madryt po przedłużeniu kontraktów z Viniciusem, Camavingą oraz Valverde zabrał się za podpisaniu umowy z kolejnym piłkarzem. Tym razem na dłuższy pobyt w ekipie Królewskich zdecydował się Rodrygo.

Rodrygo pozostaje na dłużej na Santiago Bernabeu

Real Madryt w ostatnim czasie skupił się na przedłużaniu kontraktów ze swoimi ważnymi zawodnikami. Kilka tygodni temu nowe umowy podpisali: Camavinga, Valverde oraz Vinicius. Wszyscy piłkarze oprócz swojej bardzo dobrej pozycji w klubie, są również niesamowicie perspektywicznymi graczami, którzy są jeszcze młodzi. Najstarszy ze wspomnianych graczy, Valverde, ma 25 lat. Do grona piłkarzy z nowymi kontaktami dołączył również Rodrygo. Brazylijczyk podpisał z Królewskimi umowę do 2028 roku. W jego kontrakcie zawarta jest klauzula odejścia w wysokości miliarda euro.

22-latek w obecnym sezonie występuje na środku ataku, niż jak miało to miejsce w poprzednich latach na skrzydle. Tego lata drużynę Realu Madryt opuścił Karim Benzema i stołeczna ekipa nie sprowadziła w miejsce Francuza żadnego typowego zawodnika grającego na szpicy. Brazylijczyk w obecnym sezonie w 14 meczach strzelił dwie bramki i zaliczył jedną asystę.

Rodrygo może pochwalić się licznymi sukcesami w Realu Madryt

Rodrygo trafił do Realu Madryt z Santosu za 45 mln euro latem 2019 roku. Zawodnik szybko wkomponował się do nowej drużyny i jest podstawowym piłkarzem Królewskich. Jak do tej pory w stołecznej ekipie wystąpił w 179 meczach, strzelił 39 goli i zaliczył 33 asysty. Brazylijczyk wspólnie z Realem świętował następujące sukcesy: Liga Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata, 2x mistrz Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, Superpuchar UEFA oraz Superpuchar Hiszpanii. Portal Transfermarkt wycenia 22-latka na 100 milionów euro.

Z kim zmierzy się Real w kolejnym meczu?

Królewscy następny mecz zagrają 5 listopada. Rywalami klubu z Madrytu będzie Rayo.