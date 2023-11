PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź 14. kolejki

W piątek rozpocznie się 14. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Czeka nas kilka interesujących rywalizacji, a hitem będą derby Mazowsza, w których Radomiak Radom podejmować będzie Legię Warszawa. Zapoznaj się z zapowiedzią 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

PKO BP Ekstraklasa: terminarz 14. kolejki

PKO BP Ekstraklasa: tabela przed 14. kolejką

Jakie nastroje po 13. kolejce? 🧐 pic.twitter.com/9hRbaFGp29 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 29, 2023

PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź spotkań 14. kolejki

Piast Gliwice – Korona Kielce (03.11, 18:00)

14. kolejkę PKO BP Ekstraklasy otworzy starcie Piasta Gliwice z Koroną Kielce. Gospodarze mają dość okresu posuchy. Zremisowali w trzech poprzednich kolejkach. Korona za to jest w dobrej dyspozycji, którą będzie chciała utrzymać. Jest niepokonana od pięciu kolejek, co pozwoliło jej oddalić się od strefy spadkowej.

Jagiellonia Białystok – Stal Mielec (03.11, 20:30)

Jagiellonia Białystok liczy na to, że uda się ponownie wskoczyć na pozycję lidera po piątkowym meczu w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Duma Podlasia jest wiceliderem polskiej ligi i jest w bardzo dobrej formie. Przed tygodniem musiała jednak uznać wyższość Pogoni i była to pierwsza porażka podopiecznych Siemieńca od 3 września. Stal plasuje się na 10. pozycji i do Białegostoku pojedzie w bardzo dobrych nastrojach. Przed tygodniem udało jej się ograć Legię Warszawa i teraz też będzie liczyła na sprawienie niespodzianki.

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin (04.11, 15:00)

W pierwszym sobotnim spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Puszcza Niepołomice podejmować będzie Pogoń Szczecin. Przed beniaminkiem bardzo trudne zadanie. Jest w słabej dyspozycji, nie wygrał od siedmiu spotkań, odpadł z Pucharu Polski po meczu ze Stalą, a na domiar złego plasuje się w strefie spadkowej. Będzie mu bardzo trudno zatrzymać Pogoń Szczecin, czyli obecnie jeden z najlepszych klubów w Polsce.

Widzew Łódź – Warta Poznań (04.11, 15:00)

Widzew może być zadowolony z ostatnich wyników. Przed przerwą reprezentacyjną pokonał Stal Mielec, a następnie urwał punkt mistrzowi Polski. Ma jednak tylko oczko przewagi nad Wartą Poznań, która jest tuż nad strefą spadkową. Zieloni w październiku jeszcze nie przegrali i z pewnością będą chcieli przedłużyć tę serię. Spodziewam się bardzo wyrównanego spotkania.

Lech Poznań – Ruch Chorzów (04.11, 17:30)

Lech Poznań w ostatnim sobotnim spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie podejmować Ruch Chorzów. Kolejorz ma chrapkę na pozycję lidera, ale łatwo stracił punkty w ostatnich spotkaniach. Zremisował z Jagiellonią i Cracovią. Ruch Chorzów słabo radzi sobie w realiach PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek jest na przedostatniej pozycji, ale w poprzedniej kolejce powstrzymał rewelację sezonu i urwał punkt Śląskowi Wrocław.

Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź (04.11, 20:00)

Niedzielne zmagania otworzy pojedynek Śląska Wrocław z ŁKSem Łódź. Gospodarze w poprzednim sezonie walczyli o utrzymanie, a obecnie są liderami PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem zmarnowali jednak szanse na łatwy komplet punktów i tylko zremisował z Ruchem Chorzów. ŁKS to czerwona latarnia ligi i będzie jej niezwykle trudno zaskoczyć Śląsk.

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin (05.11, 15:00)

Raków w kolejnym niedzielnym meczu zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Mistrz Polski nie może być zadowolony z prezentowanej w ostatnim czasie gry. Medaliki grają słabo, przez co stracili punkty z Widzewem i nie wykorzystali faktu gry w przewadze w starciu Ligi Europy ze Sportingiem. Miedziowi za to wyrośli na solidną drużynę PKO BP Ekstraklasy, ale wciąż nie do końca wiadomo czego się po niej spodziewać. Zagłębie Lubin przegrał w dwóch minionych kolejkach, ale w tym sezonie urywał już punkty faworytom.

Radomiak Radom – Legia Warszawa (05.11, 17:30)

Niedzielnym hitem PKO BP Ekstraklasy będą derby Mazowsza. Radomiak Radom podejmie Legię Warszawa. Gospodarze mogą pochwalić się w ostatnim czasie dobrą formą. Zdobyli siedem punktów w trzech kolejkach, a przed tygodniem pokonali Zagłębie Lubin. Do dobrej dyspozycji daleko jest Legii Warszawa. Wojskowi przegrali cztery spotkania ligowe z rzędu, a przed tygodniem musieli uznać wyższość Stali Mielec.

Górnik Zabrze – Cracovia (06.11, 19:00)

Zmagania w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zakończy pojedynek Górnika Zabrze z Cracovią. Gospodarze są rewelacją ostatnich tygodni i dzięki dobrej dyspozycji awansowali na dziewiątą lokatę. Niedawno Górnik pokonał aż 5:0 ŁKS Łódź, a wcześniej wygrał z Rakowem Częstochowa. Cracovia zawodzi w tym sezonie. Zajmuje dopiero 13. miejsce, ale może pochwalić się remisem z Lechem Poznań w poprzednim tygodniu. Wcześniej jednak zremisowała także z beniaminkiem – Puszczą Niepołomicą.

PKO BP Ekstraklasa: 14. kolejka – absencje (kontuzje i kartki)

Piast Gliwice – Korona Kielce

Piast Gliwice: Konstadinov, Wilczek (kontuzja)

Korona Kielce: Petrov, Łukowski (kontuzja)

Jagiellonia Białystok – Stal Mielec

Jagiellonia Białystok: Romanczuk (kartki), Matysik (kontuzja), Imaz, Pululu (wracają po urazach, występ niepewny)

Stal Mielec: Pajnowski, Wlazło (kontuzja)

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin

Puszcza Niepołomice: Bartosz, Kidrić, Komar, Pięczek, Stępień (kontuzja)

Pogoń Szczecin: Lisowski, Loncar, Wędrychowski (kontuzja), Kurzawa (kartki)

Widzew Łódź – Warta Poznań

Widzew Łódź: Hanousek, Shehu (kartki)

Warta Poznań: Przybyłko, Zrelak (kontuzja), Kopczyński (po kontuzji), Kupczak, Vizinger, Żurawski (kartki)

Lech Poznań – Ruch Chorzów

Lech Poznań: Dagerstal, Hotić, Karlstrom, Sobiech (kontuzja), Murawski (kartki), Salamon (zawieszenie)

Ruch Chorzów: Barnowski (choroba), Buchalik, Sikora (kontuzje)

Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź

Śląsk Wrocław: Konczkowski, Poprawa (kontuzja), Bejger, Żukowski (kartki)

ŁKS Łódź: Letniowski (kontuzja)

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin

Raków Częstochowa: Arsenić, Gryszkiewicz, Svarnas, Lopez, Zwoliński (kontuzja)

Zagłębie Lubin: –

Radomiak Radom – Legia Warszawa

Radomiak Radom: Alves, Posiadała, Ramos (kontuzja)

Legia Warszawa: Mustafajew, Rejczyk (kontuzja), Kapustka (po kontuzji)

Górnik Zabrze – Cracovia

Górnik Zabrze: Janża, Podolski (kontuzja)

Cracovia: Glik (kontuzja), Rasmussen, Jablonsky (po kontuzji)

PKO BP Ekstraklasa: 14. kolejka – sędziowie

Piast Gliwice – Korona Kielce (Tomasz Musiał)

Jagiellonia – Stal Mielec (Szymon Marciniak)

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin (Paweł Malec)

Widzew Łódź – Warta Poznań (Damian Kos)

Lech Poznań – Ruch Chorzów (Krzysztof Jakubik)

Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź (Bartosz Frankowski)

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin (Tomasz Kwiatkowski)

Radomiak Radom – Legia Warszawa (Łukasz Kuźma)

Górnik Zabrze – Cracovia (Daniel Stefański)

Fot. Pressfocus