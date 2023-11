Kluczowy piłkarz Bayernu na wylocie z klubu

Już niedługo Joshua Kimmich może zakończyć swoją przygodę z Bayernem Monachium. Jak informują media, Niemiec nosi się z zamiarem opuszczenia klubu Bundesligi. Jednym z bardziej popularnych kierunków z jakim piłkarz jest łączony jest FC Barcelona.

Przygoda Kimmicha z Bayernem Monachium już niedługo dobiegnie końca?

Joshua Kimmich tego lata łączony był z przenosinami do FC Barcelony. Ostatecznie do transferu jednak nie doszło i 28-latek pozostał w Bundeslidze. Jak informują media, Niemiec nie czuje się najlepiej w Bayernie Monchium przez co zamierza odejść z klubu. Piłkarz ma kontrakt ważny do czerwca 2025 roku, a portal Transfermakrt wycenia gracza na 75 milionów euro.

Jednym z głównych faworytów do sprowadzenia Niemca jest FC Barcelona. Zespół La Liga przejawiał swoje zainteresowanie zawodnikiem latem i prawdopodobnie w wrócą z ponowną ofertą za 28-latka. Kolejnym klubem jaki chętnie widziałby Kimmicha w swoich szeregach jest Manchester City. Media informują, że Pep Guardiola bardzo chętnie sprowadziłby Niemca do swojej drużyny nie tylko ze względu na wysoki poziom jaki prezentuje piłkarz, ale również na jego wszechstronność i boiskową inteligencję.

Jak spisuje się Bayern Monachium w obecnym sezonie?

Bawarczycy latem sprowadzili do swojego zespołu Harrego Kane’a, Min-jae Kima, czy Konrada Laimera. Zespół Thomasa Tuchela w Bundeslidze zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 23 punktów po dziewięciu rozegranych grach. Bawarczycy w Lidze Mistrzów trafili do grupy z Manchesterem United, FC Kopenhagą oraz Galatasaray. Bayern jak dotąd wygrał wszystkie trzy mecze i zajmuje pozycję samotnego lidera. Mistrzowie Bundesligi nie najlepiej jednak będą wspominać swoją przygodę w Pucharze Niemiec. W środowy wieczór, Bayern odpadł z rozgrywek z trzecioligowym Saarbrucken po porażce 1:2.