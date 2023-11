Patryk Klimala znalazł się na celowniku Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław znakomicie spisuje się w obecnym sezonie. Wrocławianie znajdują się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi chcąc utrzymać wysoką formę, planują kolejne wzmocnienie. Na celowniku Śląska znalazł się piłkarz izraelskiego klubu, Beer Sheva, Patryk Klimala.

Bardzo dobry sezon w wykonaniu Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław radzi sobie wyśmienicie w obecnych rozgrywkach. W zeszłej kampanii drużyna z Wrocławia znajdowała się po przeciwnej stronie PKO BP Ekstraklasy i szorowała sam dół tabeli ligowej. Wojskowi do ostatniej kolejki musieli walczyć o utrzymanie się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Śląsk zajął 15. miejsce i kosztem Wisły Płock pozostał w Ekstraklasie.

Ten sezon jest odwrotnością poprzedniego. Wrocławianie jak do tej pory zgromadzili na swoim koncie 27 punktów po 13 rozegranych grach i są liderem tabeli z jednym punktem przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Wojskowi za pewne chcą utrzymać impet i planują kolejne wzmocnienie. Jak informuje portal Meczyki.pl, drużyna Jacka Magiery prowadzi rozmowy z polskim napastnikiem – Patrykiem Klimalą.

25-latek w przeszłości reprezentował barwy Jagiellonii Białystok. W 2020 roku za 4 miliony euro przeniósł się do Celticu Glasgow. Następnie w kwietniu 2021 roku za kwotę 4,36 milionów euro trafił do New York Red Bulls w MLS. W styczniu tego roku piłkarz związał się izraelskim Hapoelem Beer Sheva. Tragiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie spowodowała, że zawodnik jest chętny na opuszczenie klubu. Prawdopodobnie niebawem rozwiąże swoją umowę i będzie mógł podpisać kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Portal Transfermakrt wycenia napastnika na 2,5 milionów euro.

Z kim Śląsk Wrocław zagra następne spotkanie?

Wrocławianie następny mecz zagrają z ŁKS-em Łódź. Spotkanie odbędzie się w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i rozpocznie się 5 listopada o godzinie 12:30.