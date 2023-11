Coraz większą popularnością wśród typerów cieszą się zakłady na zawodników – player-bets. Przed nami kolejny ligowy weekend, jakie szanse mają Polacy na to, aby strzelić bramkę?

Salernitana – Napoli (Piotr Zieliński)

Piotr Zieliński kolejny sezon z rzędu zbiera niezwykle pozytywne noty. Polak jest motorem napędowym swojego zespołu. W tym sezonie trafił do siatki dwukrotnie. Salernitana to czerwona latarnia ligi. Kurs na to, że Piotr Zieliński trafi do siatki to 3.55. Procentowe szanse Zielińskiego na bramkę to około 28%.

Koeln – Augsburg (Robert Gumny)

Robert Gumny nieczęsto trafia do siatki. W Bundeslidze zdarzyło mu się to dwa razy, a gra już czwarty sezon w lidze niemieckiej. W sobotę jego Augsburg zagra z Koeln i szanse na bramkę są. Kurs na to, że prawy obrońca strzeli gola to 16.50, czyli około 6%.

Lorient – Lens (Przemysław Frankowski)

Transfer Przemysława Frankowskiego do Lens był strzałem w dziesiątkę. Przed rokiem sięgnął po wicemistrzostwo i strzelił pięć bramek. W tym sezonie jeszcze czeka na ligowego gola, ale Lens dopiero od niedawna weszło w optymalny rytm. Kurs na bramkę Frankowskiego w starciu z Lorient to 4.45. Jest to około 22%.

Newcastle – Arsenal (Jakub Kiwior)

Jakub Kiwior zbiera coraz lepsze noty i zaczyna być stałym bywalcem w pierwszej jedenastce Arsenalu. W hicie Premier League Kanonierzy zagrają z Newcastle. Kiwiro strzelił już gola w lidze angielskiej, ale było to w poprzednim sezonie. Kurs na to, że trafi w hicie Premier League wynosi aż 23.00, czyli najwięcej z dotychczas wymienionych. Jest to około 4,3% szans na bramkę Jakuba Kiwiora.

Real Sociedad – Barcelona (Robert Lewandowski)

Real Sociedad w hicie La Liga zagra z Barceloną. Duma Katalonii jest na czwartej pozycji w La Liga i niedawno straciła dosyć dużo punktów. Po kontuzji wraca jednak Robert Lewandowski – zeszłoroczny król strzelców. Kurs na to, że nasz najlepszy piłkarz strzeli gola to 2.38. Ma on zatem 42% szans na bramkę.

Roma – Lecce (Nicola Zalewski)

Roma nie jest w najlepszej dyspozycji i ma problemy w starciach z silniejszymi zespołami. Do takich jednak nie należy Lecce. Nicola Zalewski jest beneficjentem urazu Spinazzoli i w ostatnim czasie zaczął znowu pojawiać się w wyjściowej jedenastce. W poprzednim sezonie Serie A trafił do siatki dwa razy. Kurs na to, że strzeli gola w rywalizacji z Lecce wynosi 13.00, czyli ma około 7,69%.

Fiorentina – Juventus (Arkadiusz Milik)

Allegri rotuje mocno składem, a Arkadiusz Milik nie zawsze znajdzie się w wyjściowym składzie. Mecz z Fiorentiną z pewnością do łatwych należeć nie będzie. Arkadiusz Milik ma według analityków spore szanse na bramkę. Kurs na to, że strzeli gola to 3.70.