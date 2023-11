Pogba zostanie zawieszony na minimum 2 lata

Paul Pogba w ostatnim czasie przeżywa nie najlepsze chwile. Francuz z powodu kontuzji opuścił cały poprzedni sezon, a w obecnych rozgrywkach wpadł na dopingu. Jak informują media, już wkrótce poznamy jaką karę otrzyma pomocnik Juventusu. Wiadome jest jednak, że okres zawieszenia 30-latka będzie wynosił minimum 2 lata.

Paul Pogba latem 2022 roku ponownie stał się piłkarzem Juventusu. Kontrakt Francuza z Manchesterem United dobiegł końca i piłkarz zdecydował się znów dołączyć do ekipy Starej Damy. Przybycie do Serie A nie ułożyło się jednak po myśli 30-latka. Gracz w zeszłej kampanii zanotował jedynie 10 występów, w których zaliczył tylko jedną asystę. Tak mała liczba spotkań spowodowana jest oczywiście kontuzjami jakie nękały Francuza. Wydawało się, że pomocnik w sezonie 2023/24 w pełni powróci do pełni dyspozycji i będzie mógł częściej wybiegać na boisko. Niestety zawodnik po raz kolejny złapał uraz.

Jakby tego było mało po jednym z meczów, tuż na początku rozgrywek, Paul Pogba został poddany badaniom antydopingowym. Wyniki wykazały zbyt wysoki poziom testosteronu w organizmie mistrza świata z 2018 roku. 30-latek został poddany drugiemu badaniu, w którym wyniki potwierdziły, że piłkarz stosował doping.

Według wcześniejszych informacji, mówiło się, że Pogba może zostać bardzo surowo potraktowany i może być zawieszony na nawet cztery lata. Według najnowszych informacji wynika jednak, że pomocnik Starej Damy będzie pauzował przez około dwa lata. Nie wiadomo w jakiej dyspozycji piłkarz wróci na boisko, ponieważ będzie miał wówczas 32 lata.

🚨 Paul Pogba will receive at least a two-year suspension following the doping affair. He will be 32 years old when he returns.

(Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/TbYFCwumSt

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 3, 2023