W grudniu w Arabii Saudyjskiej odbędą się Klubowe Mistrzostwa Świata. Szymon Marciniak został wyznaczony przez FIFA jako jeden z sędziów jaki będzie prowadził mecze podczas wydarzenia. Rozgrywki rozpoczną się 12 grudnia. Finałowe spotkanie przewidziane jest na 22 grudnia.

Szymon Marciniak został po raz kolejny wyróżniony przez FIFA

Szymon Marciniak w ostatnich miesiącach przeżywa bardzo dobre chwilę swojej sędziowskiej kariery. Dzięki jego dobrze wykonywanej pracy, arbiter został doceniony i oprócz prowadzenia finału na mistrzostwach świata w Katarze pomiędzy Francją a Argentyną, poprowadził również finałowe starcie Ligi Mistrzów, w którym zmierzyli się ze sobą Manchester City oraz Inter Mediolan.

Federacja FIFA postanowiła po raz kolejny docenić polskiego arbitra i tym razem wyznaczyła go do prowadzenia meczów podczas Klubowych Mistrzostw Świata, jakie odbędą się w grudniu w Arabii Saudyjskiej. Oprócz Marciniaka na Półwyspie Arabskim, w charakterze asystentów zobaczymy również Tomasza Listkiewicza oraz Adama Kupsika. W gronie sędziów VAR będzie do dyspozycji Tomasz Kwiatkowski.

Oprócz grona arbitrów, podczas Klubowych Mistrzostw Świata zobaczymy również Macieja Skorżę. Były trener Lecha Poznań prowadzi Urawa Red Diamonds, które jest uczestnikiem turnieju.

Jakie drużyny wystąpią podczas Klubowych Mistrzostw Świata?

Uczestnikami Klubowych Mistrzostw Świata będą Auckland City i Al-Ittihad, które zainaugurują rozgrywki 12 grudnia. Następnymi drużnymi jakie zobaczymy będą: Leon, Al-Ahly oraz Urawa Red Diamonds. Zespoły te swoje zmagania rozpoczną od ćwierćfinałowych spotkań. Ostatnim klubem jaki będzie uczestnikiem jest – Manchester City. Obywatele pierwsze spotkanie zagrają dopiero w półfinale. Mistrz Premier League ma oczywiście największe szanse na wygranie Klubowych Mistrzostw Świata. W 2022 roku triumfatorem rozgrywek był Real Madryt. Zespół La Liga pokonał w finale Al-Hilal 5:3.

Fot. Press Focus