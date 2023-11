Real Sociedad – FC Barcelona 04.11…

Betfan kurs 1.68 Real Sociedad - FC Barcelona Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Sobotni wieczór będzie należał do ligi hiszpańskiej, gdzie Barcelona spróbuje szybko zrehabilitować się po przegranym El Clasico. Zadanie jednak nie będzie takie łatwe, bo czeka ich wyjazdowe starcie z Realem Sociedad. Gospodarze są w tabeli zaledwie jedną lokatę niżej od Blaugrany i zrobią wszystko, by dopaść ich jak najszybciej. Zespół prowadzony przez Xaviego z pewnością będzie chciał zgarnąć pełną pulę, ale czy im się to uda? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Real Sociedad – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Przed nami bardzo ciekawe starcie i choć to Barcelona jest wskazywana jako faworyt, kursy na zwycięstwo gości wcale nie są takie niskie. To nic dziwnego, gdyż Real Sociedad przed własną publiką radzi sobie naprawdę nieźle, co przekłada się na ich wysoką pozycję w tabeli. Goście doznali bardzo bolesnej porażki tydzień temu przeciwko odwiecznemu rywalowi i z pewnością będą chcieli to szybko wymazać z pamięci. Dzisiejszy rywal jest jednak nieobliczalny, bo przecież kilka miesięcy temu na Camp Nou przegrali z nimi w bezpośrednim pojedynku.

Stawiam na bardzo wyrównany mecz od pierwszych minut, a rzuty rożne w ostatnich starciach tych dwóch ekip sypią się jak z rękawa. Jedni i drudzy dysponują naprawdę interesującym potencjałem w ofensywnie, co przekłada się na odważne ataki w pole karne przeciwnika. Jeśli skuteczność zawodzi, zazwyczaj kończy się to stałym fragmentem gry z rogu boiska. Trzeba przyznać, że w lidze hiszpańskiej są one notowane bardzo często. Jest to o wiele lepsza propozycja na kupon, niż chociażby strzały celne czy faule.

Stawiam na over 8.5 rzutów rożnych w meczu po kursie @1.68 w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Myślę, że jednym i drugim bardzo mocno będzie zależeć na punktach do ligowej tabeli, więc przyjdzie moment w spotkaniu, gdzie nie będą mieli już nic do stracenia i intensywnie przejdą do ataku.

Zapowiedź meczu Real Sociedad – FC Barcelona

Barcelona w zeszłym sezonie okazała się zdecydowanie najlepszą drużyną w La Liga, zostając mistrzem na cztery kolejki przed końcem i ostatecznie mając 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Dotychczasowe rozgrywki każą jednak sądzić, że walka o trofeum będzie znacznie bardziej zacięta w tym roku. Podopieczni Xaviego w tym sezonie daleko są od doskonałości w lidze, co pokazało ostatnie El Clasico. Prowadzili 1:0 po całkiem niezłej pierwszej połowie, by w drugiej odnieść całkowitą klęskę.

Real Sociedad to zespół niezwykle nieobliczalny, którego po prostu nie można lekceważyć. Ekip z taką charakterystyką jest w lidze hiszpańskiej dużo więcej, ale teraz ma to jeszcze większe znaczenie, ponieważ Real i Barcelona już nie mają takiej przewagi psychicznej nad rywalem. Kilka lat temu mecze z ich udziałem niejednokrotnie były do jednej bramki. Dziś o wiele łatwiej urwać im punkty.

Kursy bukmacherskie Real Sociedad – FC Barcelona

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków nieznacznym faworytem tego pojedynku jest Barcelona.



Bukmacher Wygrana Realu Sociedad Remis Wygrana FC Barcelony Betfan 3.05 3.55 2.23 Fortuna 3.20 3.55 2.26 LVBET 3.35 3.55 2.17

Gdzie obstawiać mecz Real Sociedad – FC Barcelona

Emocjonujące spotkania hiszpańskiej La Liga możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Real Sociedad – FC Barcelona

Mecz odbędzie się w sobotę, 4 listopada o godzinie 21:00. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna na Canal+ Sport 2. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.