Za nami piątkowe kwalifikacje do wyścigu o GP Brazylii. Najlepszy był Max Verstappen, a w pierwszym rzędzie ustawi się z nim Charles Leclerc. Drugi rząd za to zarezerwował sobie Aston Martin, który chce pokazać, że jeszcze jest w grze o czwartą lokatę. Zapraszam na podsumowanie kwalifikacji. Materiał powstał we współpracy z ORLEN.

F1: GP Brazylii 2023 – podsumowanie kwalifikacji

Q1

Już pierwsza część czasówki przyniosła nam spore emocje. Ewolucja toru była bardzo widoczna, a poprawiające się warunki sprawiły, że tylko ścisła czołówka mogła być pewna awansu do Q2. Z sesją pożegnali się obaj kierowcy AlphaTauri, której sponsorem jest Orlen. Nie udało im się powtórzyć znakomitego wyniku z kwalifikacji w Meksyku, ale dysponowali tam też dobrym tempem wyścigowym, którego namiastkę będą mogli pokazać już w sobotnim sprincie. Z dobrej strony pokazali się kierowcy Haasa. Hulkenberg był czwarty, a Magnussen ósmym. Odpadli Zhou, Sargeant, Bottas, Ricciardo, Tsunoda.

Q2

Druga część czasówki nie przyniosła absolutnie żadnych niespodzianek. Do kluczowej części czasówki udało się awansować wszystkim kierowcom z najlepszych pięciu zespołów w stawce i mieli dużą przewagę nad odpadającą piątką. Z kwalifikacjami na tym etapie pożengali się Albon, Magnussen, Gasly, Ocon i Hulkenberg,

Q3

Na odkucie liczył Sergio Perez, który w drugiej części czasówki był trzeci. Meksykanin walczy o wicemistrzostwo świata, a jego przewaga nad Lewisem topnieje. Kwalifikacje wygrał Max Verstappen z dużą przewagą nad Leclerkiem. Kierowca Ferrari był na ziemi niczyjej, bo przewaga nad trzecim Strollem to ponad 0,3 sekundy. Drugi rząd zajęli sobie właśnie kierowcy Astona, którzy po okresie posuchy chcą wrócić do rywalizacji o czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Dopiero dziewiąty był Perez.

Wyniki kwalifikacji GP Brazylii 2023