Patryk Klimala został piłkarzem Śląska Wrocław

Niedawno w mediach pojawiły się informację, że Patryk Klimala znalazł się na celowniku Śląska Wrocław. Drużyna z Wrocławia za pomocą swoich mediów społecznościowych oficjalnie poinformowała, że były napastnik Celticu Glasgow, Patryk Klimala, podpisał kontrakt z Wojskowymi.

Śląsk Wrocław sprowadził nowego napastnika

Śląsk Wrocław spisuje się rewelacyjnie podczas obecnego sezonu. Wojskowi w poprzednich rozgrywkach do ostatniej kolejki bronili się przed utrzymaniem się w PKO BP Ekstraklasie. Wrocławianie ostatecznie utrzymali się w lidze kosztem Wisły Płock. Drużyna Jacka Magiery w obecnej kampanii prezentuje zupełnie inne oblicze. Śląsk po 14. kolejkach zajmuje pozycję lidera z 30 punktami na koncie z jednym punktem przewagi nad drugą w tabeli Jagiellonią Białystok.

Dobra dyspozycja oraz realna szansa na tytuł mistrzowski spowodowały, że Wojskowi postanowili wzmocnić swój zespół napastnikiem. A ponieważ, Patryk Klimala nosił się z zamiarem rozwiązania swojej umowy z izraelskim, Beer Sheva, sytuację wykorzystał Śląsk i podpisał umowę z 25-latkiem. Umowa wiążąca piłkarza z klubem obowiązywała będzie do czerwca 2027 roku.

🆕 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐘𝐊 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀𝐋𝐀 ✅ Nowym napastnikiem Śląska został Patryk Klimala, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku 📝 #TRÓJKOLOROWI 🇮🇹 Witamy we Wrocławiu! 👋 #Klimala2027 pic.twitter.com/8UTeHr0nQT — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) November 5, 2023

Dotychczasowa kariera Patryka Klimali

Patryk Klimala seniorską przygodę z piłką rozpoczął w Jagiellonii Białystok w 2016 roku. W zespole z Białegostoku wystąpił w 50 meczach, gdzie strzelił 11 goli i asystował 4 razy. W styczniu 2020 roku Klimala trafił do Celticu Glasgow za 4 miliony euro. Dla drużyny ze Szkocji zagrał w 28 meczach, zanotował trzy bramki i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku za kwotę 4,36 milionów euro przeniósł się do New York Red Bulls. Napastnik reprezentował klub MLS w 63 spotkaniach, strzelił 14 goli i zaliczył 11 asyst. Polak od stycznia występował w izraelskim zespole – Hapoel Beer Sheva. 25-latek rozwiązał swoją umowę z dotychczasową drużyną i dołączył do Śląska Wrocław.