Szachtar – FC Barcelona 07.11 –…

Jesteśmy po weekendzie pełnym emocji na ligowych boiskach, gdzie niektórzy uczestnicy Ligi Mistrzów pogubili punkty sprawiając niespodziankę. Tak jest w przypadku Milanu, który uległ na San Siro Udinese 0:1, ale także Real Madryt nareszcie został zatrzymany w „małych derbach Madrytu” przeciwko Rayo Vallecano bezbramkowo remisując na Santiago Bernabeu. To na pewno bardzo cieszy z perspektywy kibica Barcelony, ponieważ „Duma Katalonii” odrobiła dwa punkty do odwiecznego rywala. Teraz FC Barcelona we wtorkowy wieczór o godzinie 18:45 rozegra swój czwarty mecz w LM na Volksparkstadion w Hamburgu, a rywalem będzie Szachtar Donieck. Poniżej moja propozycja bukmacherska!

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Szachtar Donieck – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Najpierw zaglądając na ligowe podwórko to Szachtar Donieck poza wpadką z Vorsklą Poltawą (1:2) spisuje się solidnie i jeśli wygrają zaległe spotkanie to odzyskają fotel lidera. W piątek w prestiżowym klasyku w lidze ukraińskiej pokonali na wyjeździe Dynamo Kijów 1:0. Mimo tej niespokojnej sytuacji w ich kraju, gdzie muszą grać na różnych obiektach: europejskie puchary w Hamburgu, a spotkania ligowe we Lwowie to radzą sobie naprawdę dosyć dobrze. W Lidze Mistrzów przegrali z FC Porto 1:3, potem pokonali w Belgii Antwerpię 3:2 i dwa tygodnie temu sprawili dość spore problemy Barcelonie i polegli tylko 1:2. Szachtar to jedyna drużyna, która potrafiła strzelić bramkę hiszpańskiemu klubowi w tej grupie.

FC Barcelona po trzech kolejkach prowadzi z kompletem punktów w grupie H i myślę, że tak już zostanie do końca. Nie porywają się w każdym meczu do szalonego atakowania i strzelania kilku goli, dość twarde warunki w Portugalii postawiło im FC Porto, gdzie zakończyło się wynikiem 1:0 na korzyść ekipy Roberta Lewandowskiego. Mało tego muszą pamiętać i rozkładać siły na La Ligę, bo niestety muszą gonić Real Madryt i może to brzmi abstrakcyjnie Gironię, która jest sensacyjnym liderem. Ostatni mecz z Realem Sociedad kosztował ich sporo wysiłków i mimo wygranej 1:0, grali gorzej od swojego rywala i to zespół z San Sebastian powinien zgarnąć trzy punkty. Proponuję tutaj gola po obu stronach, bo skoro strzelili w Hiszpanii to tutaj również powinni, a jak przegrają to Porto i drugie miejsce może odjechać.

Zapowiedź meczu Szachtar Donieck – FC Barcelona

Szachtar Donieck przede wszystkim ma nowego szkoleniowca i jest nim Marino Pusić, który zaczął od dwóch wygranych na krajowym podwórku. Dzięki temu moim zdaniem nabiorą pewności siebie przed rewanżem z „Dumą Katalonii”. Szachtar musi poprawić się nie tylko względem poprzedniego spotkania, ponieważ przegrał pięć z siedmiu starć z Barceloną. Trzeba pamiętać, że zespół został mocno przebudowany i o sile zespołu już nie stanowią przede wszystkim brazylijscy zawodnicy. W ostatnim meczu ligowym w podstawowej jedenastce zobaczyliśmy tylko jednego.

Jeśli chodzi o FC Barcelonę to ciekawą statystyką jest to, że oni nigdy nie pokonali zespołu z Doniecka dwa razy pod rząd, a już wiele razy się ze sobą mierzyli. Wygrana może przypieczętować ich awans do fazy pucharowej LM po raz pierwszy od trzech sezonów. Podopiecznym Xavi’ego może pomóc fakt, że Szachtar tracił bramkę jako pierwszy w siedmiu z ostatnich ośmiu meczów LM, co obejmuje każde z pięciu poprzednich spotkań.

Kursy bukmacherskie Szachtar Donieck – FC Barcelona

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Barcelona.



Bukmacher Wygrana Szachtaru Remis Wygrana FC Barcelony Betfan 9.60 6.00 1.25 Fortuna 11.00 6.60 1.26 LVBET 9.50 6.20 1.29

Gdzie obstawiać mecz Szachtar Donieck – FC Barcelona

Emocjonujące spotkania hiszpańskiej La Liga możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Szachtar Donieck – FC Barcelona

Mecz odbędzie się we wtorek 7 listopada o godzinie 18:45. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna na Polsat Sport Premium 1. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus