Napoli – Union 08.11 – typy bukmacherskie i obstawianie

Właśnie trwa 32. sezon Ligi Mistrzów UEFA. W edycji 2023/2024 bierze udział 78 zespołów z 53 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Każdy zespół doskonale wie o co gra: dla niektórych to cel nadrzędny, a dla innych marzenie, czyli zameldować się 1 czerwca 2024 roku na stadionie Wembley w Londynie w wielkim finale. Zwycięzca automatycznie znajdzie się w fazie grupowej 2024/2025 oraz zagra w Superpucharze UEFA. Do tego jednak daleka droga, bo trwa właśnie 4. kolejka i przed nami między innymi pojedynek włoskiego Napoli z Unionem Berlin na Stadio Diego Armando Maradona. Z mojej strony fajna propozycja, więc zapraszam do lektury!

Napoli – Union Berlin – typy bukmacherskie

Napoli w Serie A delikatnie przysnęło jeśli chodzi o mecze z Fiorentiną (porażka 1:3) oraz Milanem (remis 2:2), ale w ostatniej kolejce już wrócili na właściwe tory i pokonali Salernitanę na wyjeździe 2:0. Zespół z Neapolu jednak łapie swój rytm i od początku potyczki narzucili swoje warunki. Bardzo dobre zawody rozegrał Piotr Zieliński. Dla nich najważniejsze jest nie tracić kontaktu z czołówką, czyli Interem i Juventusem i na razie im się to udaje, bo oni kryzys już mieli, a te kluby mają to przed sobą, bo to każdego dopada prędzej czy później. W Lidze Mistrzów zdobyli sześć punktów pokonując Bragę i Union Berlin, a przegrali z Realem Madryt 2:3 po bardzo widowiskowym spotkaniu. Jeśli zagrają tak jak w swoim ostatnim starciu to zespół z Niemiec nawet nie zdoła strzelić bramki.

A Union Berlin jest w tragicznej formie, to jest po prostu czerwona latarnia zarówno w Bundeslidze jak i Lidze Mistrzów. Ich ostatnie zwycięstwo miało miejsce 26 sierpnia przeciwko Darmstadt. Od tamtej pory aż trudno w to uwierzyć doznali 12 porażek z rzędu. W efekcie mają 0 punktów w Champions League, a w lidze niemieckiej właśnie znaleźli się w strefie spadkowej. A przed nimi poza Napoli jeszcze starcie w Leverkusen przeciwko znakomicie dysponowanemu Bayerowi. W ostatnich meczach przeciwko Eintrachtowi (0:3), Werderowi (0:2) i Stuttgartowi (0:3) nie mieli nic do powiedzenia, ich gra wygląda kiepsko i jest sporo chaosu. Jak widać, nie potrafili nawet strzelić bramki. Moim zdaniem przy takiej dyspozycji i skuteczności nie będą w stanie nawet zdobyć gola we Włoszech i tak obstawiam.

Zapowiedź meczu Napoli – Union Berlin

W Neapolu bardzo duże zainteresowanie budzi temat Piotra Zielińskiego i jego kontraktu, ponieważ do tej pory Polak nie dogadał się z klubem w sprawie przedłużenia, a bieżący wygasa za kilka miesięcy. 29-letni pomocnik w związku z negocjacyjnym impasem już niebawem może opuścić ekipę spod Wezuwiusza i zasilić szeregi innego topowego klubu, a chętnych na pewno brakować nie będzie.

Co do gości to Union Berlin jest w ogromnym kryzysie. Stołeczny klub we wtorek odniósł porażkę z VfB Stuttgart w Pucharze Niemiec, a teraz poległ we Frankfurcie dość gładko. Ale jak informują władze klubu, posada Ursa Fischera w tym momencie jest niezagrożona. Jednak do poprawy jest sporo, a presja z meczu na mecz rośnie.

Kursy bukmacherskie Napoli – Union Berlin

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Napoli.



Bukmacher Wygrana Napoli Remis Wygrana Unionu Betfan 1.40 4.60 7.20 Fortuna 1.42 4.80 7.80 LVBET 1.38 5.05 8.25

Gdzie i o której oglądać mecz Napoli – Union Berlin

Mecz odbędzie się w środę 8 listopada o godzinie 18:45. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna na Polsat Sport Premium 1. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Premium 1 Polsat Sport Premium 1 Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus