Górnik Zabrze podtrzymuje dobrą serię w PKO BP Ekstraklasie

W poniedziałek odbył się ostatni mecz 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Górnik Zabrze na własnym boisku pokonał Cracovię Kraków. Zapoznaj się z podsumowaniem finałowego spotkania 14. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

14. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zamykaliśmy spotkaniem w Zabrzu. Górnik Zabrze podejmował Cracovię. Górnicy mogli z olbrzymim entuzjazmem podchodzić do meczu z drużyną z Krakowa, ponieważ zwyciężyli w ostatnich dwóch meczach, w tym mogli pochwalić się okazałym zwycięstwem 5:0 z ŁKS-em Łódź. Cracovia z kolei ostatni raz zaznała smaku zwycięstwa 30 września, również z ŁKS-em 2:0. W poniedziałkowym meczu większą chęć wygranej wyrażał zdecydowanie Górnik Zabrze. Drużyna Jana Urbana stwarzała sobie wiele sytuacji i znacznie lepiej prezentowała się w spotkaniu. Upragniony gol nastał w 82. minucie. Zwycięską bramkę strzelił Olkowski.

Zobacz skrót meczu Górnik Zabrze – Cracovia:

Tak prezentują się wszystkie wyniki 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oraz tabela ligowa:

Mikael Ishak wybrany przez Was zawodnikiem 14. kolejki @_Ekstraklasa_!⭐ Napastnik Lecha wrócił do znakomitej formy, co potwierdził w meczu z Ruchem!🔝👏

📺 Wszystkie mecze możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/eA8JqaPPNm

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 6, 2023