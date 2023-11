AC Milan – PSG 07.11 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.57 AC Milan - PSG Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Przed nami bardzo emocjonujący wtorkowy wieczór, podczas którego na boisko wybiegnie Milan przeciwko PSG. Teraz czas na czwartą kolejkę Champions League i skupimy się na grupie F, czyli przez wielu uważanych za najbardziej wyrównaną i tak faktycznie jest, bo każdy zespół pozostaje w grze. Na San Siro czeka na nas naprawdę ciekawe widowisko i naprawdę ciężko przewidzieć kto może tu zgarnąć pełną pulę. Mamy nadzieję, że będzie bardziej porywający niż dwa tygodnie temu. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

AC Milan – PSG – typy bukmacherskie

Milan wyjdzie na boisko z nożem na gardle, gdyż ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Zajmują ostatnie miejsce w tabeli fazy grupowej i jeśli meczach rewanżowych nie odbiją się od dna, raczej na tym etapie zakończą swoją przygodę z europejskimi pucharami w tym sezonie. Nawet o awans do Ligi Europy może być ciężko, bo na trzecim miejscu jest Newcastle, które przecież radzi sobie całkiem przyzwoicie.

Zespół PSG z pewnością jest odpowiednio zdeterminowany, by zdobyć w tym starciu trzy punkty i umocnić się na fotelu lidera. W tabeli po tej kolejce może być mocny ścisk, ale jeśli wygrają w Mediolanie, będą mogli być już praktycznie pewni wyjścia z grupy F. Stawka tego spotkania jest zatem całkiem spora.

Myślę, że czeka nas otwarty mecz, gdzie przede wszystkim gospodarze nie będą mieli już nic do stracenia i zaatakują. Na odpowiedź gości nie trzeba będzie długo czekać, dysponują naprawdę sporą siłą w ofensywie. Gram over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.57 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu AC Milan – PSG

To wręcz niewiarygodne, ale AC Milan jako jedyny w grupie nie ma na swoim koncie zwycięstwa, a mało tego nie zdobył jeszcze bramki. Zanotował niestety dwa bezbramkowe remisy i w Paryżu zasłużenie poległ 0:3. W zespole z Mediolanu prawdopodobnie zadyszka po fantastycznym starcie, w Serie A ostatnie mecze nie wyglądają najlepiej: porażka z Juventusem oraz Udinese, a także remis 2:2 z Napoli. Jeśli wynik z Paryża powtórzy się to praktycznie przekreślą szanse na awans do fazy pucharowej. Milan wygrał zaledwie siedem z ostatnich 28 meczów w Lidze Mistrzów. Szczególnie po meczu z Udinese nie wieje optymizmem, ponieważ była to ich pierwsza wygrana w sezonie i to od razu na San Siro.

PSG Luisa Enrique jest w odwrocie, ponieważ rozpoczęli kampanię 23/24 fatalnie, ale teraz z meczu na mecz się rozkręcają. Zespół z Paryża aktualnie ma serię pięciu kolejnych wygranych we wszystkich rozgrywkach, a w ostatniej kolejce w dość przyjemny sposób szybko uporali się z Montpellier 3:0. Zaglądając do statystyk to Włochy były jednak ostatnio szczęśliwym kierunkiem dla francuskiego klubu, które wygrało cztery kolejne spotkania z drużynami Serie A.

Kursy bukmacherskie AC Milan – PSG

Bukmacher Wygrana Milanu Remis Wygrana PSG Betfan 2.97 3.50 2.23 Fortuna 3.10 3.65 2.25 LVBET 3.15 3.55 2.25

Gdzie obstawiać mecz AC Milan – PSG

Emocjonujące spotkania piłkarskiej Ligi Mistrzów możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz AC Milan – PSG

Mecz odbędzie się we wtorek 7 listopada o godzinie 21:00. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna na Polsat Sport Premium 1. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.