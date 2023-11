Iga Świątek w poniedziałkową noc rozpoczęła spotkanie o WTA Finals z Jessicą Pegulą. Amerykanka grała bardzo dobrze przez całą część turnieju, aż w finale trafiła na Igę. Ugrała tylko jednego gema, a nasza tenisistka ponownie została światową jedynką.

Iga Świątek pokonała Pegulę praktycznie bez problemu i ponownie jest światową jedynką

Kibice zasiadający w poniedziałek przed telewizorami, aby kibicować Idze Świątek z pewnością nastawiali się, że będą musieli trochę zarwać nockę i położyć się spać dopiero następnego dnia. Iga Świątek pokazała jednak absolutną dominację. Pokonała bezproblemowo dobrze spisującą się Pegulę. Polka pozwoliła ugrać Amerykance tylko jednego gema. Iga Świątek wygrała 6:1, 6:0.

Zwycięstwo Igi w WTA Finals sprawił, że Polka odzyskał pierwsze miejsce w rankingu WTA. Dzięki triumfowi w turnieju będzie miała 245 punktów przewagi nad drugą Sabalenką. Pozostanie na pozycji lidera co najmniej do stycznia. Dla Igi Świątek jest to pierwszy triumf w karierze w WTA Finals.