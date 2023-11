Wygrana Industrii Kielce rzutem na taśmę! Sensacja była blisko

Industria Kielce z pierwszym zwycięstwem w IHF Super Globe! Mistrzowie Polski nie bez kłopotów pokonali w pierwszym meczu Al-Najma Club 27:26 (17:13).

Super Globe jest turniejem uznawany za klubowe mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych. Uczestnictwo w tej imprezie Industria Kielce sobie zapewniła dochodząc do finału Ligi Mistrzów w minionym sezonie. Do turnieju przystąpiło łącznie dwanaście zespołów z całego świata, podzielonych na cztery grupy po trzy drużyny każda. Zespół Tałanta Dujszebajewa trafił w grupie na zwycięzcę azjatyckiej Ligi Mistrzów, Al-Najma Club (Bahrajn), oraz San Francisco CalHeat, który jest mistrzem Ameryki Północnej i Karaibów.

Pierwsza połowa była ze wskazaniem na polski zespół, który był ewidentnym faworytem tego spotkania. Po wyrównanym początku meczu i wymianie ciosów, kielczanie od stanu 7:7 zaczęli budować kilkubramkową przewagę, a do głosu dochodził Alex Dujszebajew, który wraca do drużyny po kontuzji. Industria utrzymała swoje prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziów w pierwszej części i to nasz zespół schodzi do szatni przy lepszym wyniku (17:13).

Po zmianie stron to zespół z Azji zaskakująco doszedł do głosu. Al-Najma potrafił rzucić trzy bramki z rzędu (ze stanu 20:16 do 20:19), a potem wynik spotkania balansował na krawędzi remisu. Choć klub z Bahrajnu ani razu nie wyszedł na prowadzenie w drugiej połowie, to jednak potencjalne zwycięstwo mistrzów Polski nie wydawało się wtedy takie oczywiste. Przy stanie 26:26, na trzynaście sekund przed końcem Tałant Dujszebajew poprosił o czas. Ostatnia akcja dała zwycięstwo kieleckiej drużynie po udanej akcji Szymona Sićki i po nerwowej końcówce to Industria Kielce odnosi pierwsze zwycięstwo w klubowych mistrzostwach świata!

Następny mecz w IHF Super Globe Industria zagra w czwartek z drugim rywalem z grupy, San Francisco CalHeat.

Industria Kielce – Al-Najma Club 27:26 (17:13)

Industria Kielce: Wałach, Błażejewski, Wolff; Nahi, Wiaderny 3, Sićko 3, Gębala 1, D. Dujszebajew, Karacić 1, Olejniczak 1, Thrastarson 2, A. Dujszebajew 2, Paczkowski 4, Kounkoud 2, Karaliok 5, Tournat 4.

Fot. Pressfocus