Podsumowanie występów Polaków za granicą 03.11 – 05.11

Nie tylko w naszej rodzimej PKO BP Ekstraklasie wstępują Polscy zawodnicy. Również w innych ligach co tydzień możemy śledzić zmagania Polaków na boiskach. W miniony weekend najlepiej z naszych rodaków zaprezentował się Krzysztof Piątek. Napastnik odblokował się i strzelił od razu dwie bramki. Zapraszamy do zapoznania się z występami Polaków za granicą 03.11 – 05.11.

Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek czekał od początku sezonu na przełamanie. Polski napastnik nie strzelił żadnego gola od dziewięciu spotkań. Właściwy moment nastał w dziesiątym meczu ligowym 28-latka. Basaksehir zremisował w niedziele z Ankaragucu 3:3. Krzysztof Piątek dwukrotnie swoimi bramkami doprowadzał do remisu. Pierwsze trafienie zanotował w 14. a drugie w 27. minucie. W czwartek późnym wieczorem Michał Probierz ogłosi powołania na najbliższe mecze reprezentacji. Być może dwa gole Piątka w ostatnim meczu poskutkują powołaniem do kadry Biało-Czerwonych.

Oskar Zawada

Znakomity występ zanotował również Oskar Zawada. Napastnik Wellington Phoenix zaliczył hattricka. Zespół z Wellington pewnie wygrał swój mecz z Brisbane Roar 5:2 i spora w tym zasługa Polaka. Zawada pierwszy raz trafił do siatki w 32. minucie. Następne gole 27-latka nastały w drugiej połowie spotkanie. Najpierw w 63, a później w 92. minucie.

Oskar Zawada (Wellington Phoenix) strzelił trzy gole w sobotnim starciu 3. kolejki A-League z Brisbane Roar (5:2) ⚽️⚽️⚽️ Polak ma już na koncie cztery trafienia w tym sezonie i aktualnie zajmuje pozycję wicelidera ligowej klasyfikacji strzelców 🇵🇱 Źródło: KEEPUP#gol #polska pic.twitter.com/Ddwfnybj85 — Polskie akcenty (@hubert_pawlik14) November 4, 2023

Grzegorz Krychowiak

Po raz kolejny w obecnym sezonie gola zdobył Krychowiak, w wygranym meczu przez Abha 3:2 trafił do siatki po rzucie rożnym. Jeden z partnerów z drużyny przedłużył dośrodkowanie z rzutu rożnego, a następnie 33-latek potężnym strzałem głową zaskoczył bramkarza.

Grzegorz Krychowiak Buteur avec encore une fois ! pic.twitter.com/ytQ0HQcv1j — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 4, 2023

Nicola Zalewski

W niedziele asystę zaliczył Nicola Zalewski. AS Roma w końcówce meczu odwróciła losy meczu. Drużyna z Rzymu mimo niekorzystnego wyniku do 90. minuty wygrała spotkanie 2:1. Impuls do zwycięstwa dał 21-latek, który zaliczył asystę przy golu Azmouna.

ASYSTA 🇵🇱 NICOLI ZALEWSKIEGO! 🅰️⚽️ ⚡ Polak wykorzystał swoją szybkość i pięknie dośrodkował! 🎯Zdobywcą bramki Sardar Azmoun! 💣 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/r8FoFSYdfv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 5, 2023

Marcin Bułka i Wojciech Szczęsny

Nasi polscy bramkarze zanotowali po raz kolejny w tym sezonie czyste konta. Marcin Bułka nie stracił gola w ośmiu meczach, a Wojciech Szczęsny w siedmiu, co stawia ich w czołówce spośród wszystkich golkiperów w Europie.