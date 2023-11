Oficjalne składy na mecz AC Milan – PSG

Hitem trzeciej kolejki Ligi Mistrzów będzie rewanżowe starcie AC Milanu z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu PSG rozgromił zespół Serie A 3:0. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, Paris Saint-Germain – AC Milan.

AC Milan – Paris Saint-Germain (07.11, 21:00) – oficjalne składy na mecz

AC Milan: Maignan – Theo, Tomori, Thiaw, Calabria, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Rafa Leao, Giroud, Pulisic



Paris Saint-Germain: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery, Dembele, Mbapppe, Kolo Muani



Mimo problemów na początku obecnego sezonu, ekipa mistrzów Francji poprawiła swoją formę i w ostatnich tygodniach spisuje się rewelacyjnie. PSG notuje serię pięciu zwycięstw z rzędu. Paryżanie do meczu z AC Milanem przystępuje po zwycięstwie 3:0 z Montepellier. Drużyna Luisa Enrique zajmuje drugą pozycję w Ligue 1 i tracą jeden punkt do liderującej Nicei. Paris Saint-Germain znajdują się na szczycie swojej grupy w Lidze mistrzów z dwoma zwycięstwami oraz jedną porażką na koncie.

AC Milan musi brać się do roboty jeżeli chce awansować do fazy play-off Champions League. Zespół z Mediolanu znajduje się na ostatniej pozycji w grupie z dwoma punktami w dorobku. Klub Serie A nie potrafi znaleźć sposobu na zwycięstwo od pięciu spotkań. Do meczu z PSG przystępuje po porażce 0:1 z Udinese.

AC Milan – Paris Saint-Germain (07.11, 21:00) – niezbędne informacje

Faworytem spotkania bez wątpienia jest drużyna Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji znajdują się w kapitalnej dyspozycji oraz wygrali pierwsze starcie z Milanem. AC Milan zapewne będzie liczył na wsparcie swoich kibiców, ponieważ mecz odbędzie się na San Siro. Przed nami bardzo emocjonujące spotkanie. Sprawdź szczegółową analizę meczu AC Milan – PSG. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie POLSAT SPORT PREMIUM 1. Mecz AC Milan – Paris Saint-Germain rozpocznie się 7 listopada o godzinie 21:00.