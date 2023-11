Arsenal – Sevilla 08.11 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.86 Arsenal - Sevilla Obie drużyny strzelą gola NIE Obstaw

Liga Mistrzów UEFA to największe emocje, jakie możemy sobie wyobrazić w środku tygodnia, a my dziś z podziwem spoglądamy na starcie Arsenal – Sevilla. Sytuacja w tabeli nie jest wcale taka oczywista. Rzecz jasna, piłkarze z Londynu są liderem, ale świetna dyspozycja francuskiego Lens może jeszcze sporo namieszać. Jeśli Sevilla chce wyjść z grupy i kontynuować przygodę z europejskimi pucharami, musi zacząć punktować. To zadanie jednak nie będzie łatwe, a zwłaszcza w wyjazdowym pojedynku z Arsenalem. Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Arsenal – Sevilla – typy bukmacherskie

Arsenal w tym sezonie jest w bardzo przyzwoitej formie i udowadnia to na wielu frontach. Kanonierzy chcieliby w końcu sięgnąć po upragniony tytuł mistrzowski na krajowym podwórku, ale występy w Lidze Mistrzów również są dla nich niezwykle istotne. Przy sporym szczęściu można w tych rozgrywkach zajść bardzo wysoko, bo drabinka wcale nie musi ułożyć się z trudnymi przeciwnikami na rozkładzie. Do tego celu najlepiej byłoby wyjść z pierwszego miejsca z grupy i zacząć od słabszego rywala. Na razie piłkarze z Londynu są na dobrej drodze.

Sevilla w europejskich pucharach nie radzi sobie tak, jak oczekiwali od niej kibice. Hiszpanie zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie i jeśli się szybko nie obudzą, wyprzedzi ich nawet PSV i skończą na szarym końcu. To byłaby dla nich prawdziwa katastrofa, bo nawet jeśli nie wyjdą z grupy, zawsze istnieje szansa na sukces w rozgrywkach Ligi Europy. Starcie z Arsenalem ma dla nich ogromne znaczenie, ale mecz wyjazdowy z tak trudnym rywalem może im spędzić sen z powiek.

Myślę, że tylko jedna ekipa będzie w tym meczu strzelała bramki i będą to Kanonierzy. Sevilla w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów wygląda blado i w trzech meczach strzelili zaledwie cztery bramki. Uważam, że w Londynie nie uda im się trafić do siatki choćby raz. Gramy brak BTTS po kursie @1.86 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Arsenal – Sevilla

Zarówno Arsenal i Sevilla to dwie uznane marki europejskiej piłki i nie trzeba ich nikomu przedstawiać. Kanonierzy mają swoich kibiców praktycznie w każdym kraju, zaś hiszpańskie drużyny są prawdziwymi specjalistami od międzynarodowych pucharów. Praktycznie w każdym sezonie minimum jedna ekipa z tego kraju melduje się w wielkim finale rozgrywek.

Trzeba jednak przyznać, że to gospodarze powinni zgarnąć pełną pulę. Arsenal w tym momencie dysponuje po prostu o wiele mocniejszym potencjałem czysto sportowym. W dodatku naprawdę rzadko zawodzi grając przed własną publicznością. Sevilla zapewne wyjdzie na boisko odpowiednio zdeterminowana, ale nie powinna zagrozić piłkarzom z Londynu.

Kursy bukmacherskie Arsenal – Sevilla

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Arsenal.



Bukmacher Wygrana Arsenalu Remis Wygrana Sevilli Betfan 1.31 5.40 8.40 Fortuna 1.32 5.60 9.40 LVBET 1.34 5.43 9.00

Gdzie obstawiać mecz Arsenal – Sevilla

Gdzie i o której oglądać mecz Arsenal – Sevilla

Mecz odbędzie się w środę 8 listopada o godzinie 21:00. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna na Polsat Sport Premium 1. Przebieg spotkania będzie można śledzić natomiast na aplikacji Flashscore.