Manchester United spisuje się katastrofalnie na przestrzeni obecnego sezonu. W środowy wieczór, Czerwone Diabły zaliczyły kolejny beznadziejny występ w obecnych rozgrywkach. Wiele wskazuje na to, że dni Erika ten Haga w drużynie Premier League są policzone.

Kolejna kompromitacja United

Erik ten Hag został managerem Manchesteru United w poprzednim sezonie. Wydawało się, że klub po latach posuchy wreszcie znalazł odpowiedniego trenera, który poukłada drużynę oraz zapewni kibicom Czerwonych Diabłów upragnione trofea. Po pierwszym przyzwoitym sezonie, gdzie United dotarł do finału Pucharu Anglii, zakwalifikował się do Ligi Mistrzów oraz wygrał Puchar Ligi Angielskiej nastał kolejny sezon, w którym zespół Holendra spisuje się katastrofalnie. Wiadomo już, że klub nie powtórzy sukcesu z Carabao Cup, ponieważ już odpadł z rozgrywek, po przegranej z Newcastle United. Drużyna z Old Trafford w Premier League zajmuje obecnie 8. miejsce oraz grają niezwykle chaotycznie.

Równie słabo drużyna prezentuje się w Lidze Mistrzów. United przegrało w fazie grupowej z Bayernem Monachium 3:4 oraz Galatasartay 2:3. W pierwszym meczu z FC Kopenhagą Czerwone Diabły co prawda wygrały spotkanie 1:0, jednak drużyna z Danii zasługiwała co najmniej na remis. Warto wspomnieć, że Kopenhaga mogła wyrównać wynik meczu w samej końcówce, jednak w doliczonym czasie gry karnego wybronił Onana. W rewanżowym spotkaniu, które odbyło się w środowy wieczór, United wygrywało spotkanie już 2:0. W 42. minucie czerwoną kartkę otrzymał Marcus Rashford i drużyna kompletnie się posypała. Jeszcze w pierwszej połowie Duńczycy doprowadzili do wyrównania. W 69. minucie Czerwone Diabły ponownie wyszły na prowadzenie za sprawą Fernandesa, jednak FC Kopenhaga potrafiła stanąć na wysokości zadania, strzeliła dwie bramki i wygrała mecz 4:3.

NIESAMOWITE OBRAZKI W KOPENHADZE! 😍🔥 📺 Polsat Sport Premium 2 📲 Polsat Box Go #UCL pic.twitter.com/KVYRdxh7zH — Polsat Sport (@polsatsport) November 8, 2023

Po kolejnej kompromitującej porażce, wiele wskazuje na to, że z drużyną pożegna się Erik ten Hag. Zespół zalicza bolesne wpadki oraz styl gry od początku sezonu jest wręcz ośmieszający się. Niedawno media rozpoczęły spekulację, jaki trener może zastąpić Holendra. Wśród głównych kandydatów znalazły się nazwiska Zinedine Zidana i Rubena Amorima.

Fot. PressFocus