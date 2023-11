Znamy pierwszych uczestników fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Za nami kolejna kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów za nami. Na dwie serie przed końcem aż sześć klubów zapewniło sobie udział w 1/8 finału najważniejszych europejskich rozgrywek.

Po wtorkowych zmaganiach tylko w jednej grupie poznaliśmy parę drużyn awansujących. Są to Manchester City oraz RB Lipsk, które mają wystarczająco dużą przewagę nad resztą stawki. The Citizens prowadzi w grupie E z kompletem dwunastu punktów, a drużyna z Bundesligi jest wiceliderem z dziewięcioma oczkami, czyli ma matematyczne szanse na wyjście z pierwszego miejsca. Ciekawostką może być fakt, iż Pep Guardiola po raz piętnasty wywalczył awans do fazy pucharowej Champions League (na piętnaście podejść). Zespoły z Serbii oraz Szwajcarii mają po jednym punkcie i powalczą między sobą o udział w Lidze Europy.

Entrenadores que han superado más liguillas de Liga de Campeones:

19 Ferguson (de 22)

19 Wenger (de 23)

17 Ancelotti (de 20)

15 Guardiola (de 15)

15 Mourinho (de 16) — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 8, 2023

W środę awans do 1/8 finału mogły świętować kolejne cztery drużyny. Co więcej, wyjście z grupy jako lider zapewnił sobie Bayern Monachium, wygrywając wszystkie cztery mecze oraz mając osiem punktów przewagi nad FC Kopenhaga oraz Galatasaray. Grupę A zamyka Manchester United z zaledwie jednym zwycięstwem z mistrzem Danii. Wszystkie trzy drużyny będą walczyć o drugie miejsce w grupie. W fazie pucharowej zobaczymy również Real Madryt, który kontynuuje imponującą serię w Champions League. „Królewscy” są jedynym klubem, który w bieżącej formie najważniejszego europejskiego pucharu – czyli od sezonu 1995/1996 – za każdym razem wychodził z grupy. Drużyna Carlo Ancelottiego zapewniła sobie awans po środowym zwycięstwie z Bragą 3:0 i prowadzi w grupie C z przewagą pięciu punktów nad SSC Napoli, które ma duże szanse na górną połowę tabeli (cztery punkty przewagi nad SC Braga oraz sześć nad Unionem Berlin)

W grupie D kwestia awansu również jest niemal rozstrzygnięta. Real Sociedad oraz Inter są pewni udziału w najlepszej szesnastce Ligi Mistrzów, lecz niewiadomą są miejsca, które zajmą drużyny z La Liga i Serie A. Oba zespoły mają po dziesięć punktów na koncie i kluczowe może się okazać bezpośrednie spotkanie, zaplanowanie na 12 grudnia.

Lista drużyn pewnych awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024:

Bayern Monachium (z pierwszego miejsca)

Real Madryt

Real Sociedad

Inter

Manchester City

RB Lipsk

Mecze w ramach następnej kolejki Champions League odbędą 28 oraz 29 listopada.

