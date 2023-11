PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź 15. kolejki

Wkrótce rozpoczniemy piętnastą serię gier PKO BP Ekstraklasy. Czeka nas hit w Warszawie, a w Szczecinie czeka nas spotkanie miejscowej Pogoni oraz Rakowa. Zapoznaj się z zapowiedzią 15. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Materiał powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.



PKO BP Ekstraklasa: terminarz 15. kolejki

PKO BP Ekstraklasa: tabela przed 15. kolejką

Poniedziałki da się lubić? 😏 pic.twitter.com/nWFtQuxhfT — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 6, 2023

PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź spotkań 15. kolejki

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice (10.11, 18:00)

Piętnasta seria gier zostanie rozpoczęta w Poznaniu. Miejscowa Warta podejmie beniaminka, który ostatnie zwycięstwo odnióśł 26 sierpnia (mecz z ŁKS-em Łódź). Nawet potencjalna wygrana Puszczy nie pozwoli jej wydostać się ze strefy spadkowej, gdyż zespół z Niepołomic ma pięć punktów straty do bezpiecznej strefy. Podopieczni Dawida Szulczka zadomowili się w środku stawki i to oni będą uważani za faworyta meczu.

Cracovia – Śląsk Wrocław (10.11, 20:45)

Lider PKO BP Ekstraklasy jedzie do Krakowa, by zmierzyć się z drużyną będącą tuż nad kreską. Śląsk utrzymuje bardzo dobrą serię meczów ligowych bez porażki – ostatnia porażka Wrocławian miała miejsce niemal trzy miesiące temu. W znakomitej dyspozycji znajduje się Erik Exposito, który został wybrany najlepszym graczem października w lidze. To już trzecie z rzędu wyróżnienie Hiszpana, jeśli chodzi o najlepszego piłkarza miesiąca. Wiele znaków na niebie wskazuje, że punkty pojadą na Dolny Śląsk.

ŁKS Łódź – Piast Gliwice (11.11, 15:00)

Łódzki Klub Sportowy potrzebuje punktów jak tlenu. Drużyna Piotra Stokowca w czternastu meczach zgromadziła zaledwie siedem „oczek”. Piast z kolei stał się królem remisów w tym sezonie. Ostatnie cztery mecze gliwickiej drużyny kończyły się podziałem punktów, a łącznie remisów było aż dziesięć (!). I nawet jeden punkt na własnym boisku ŁKS przyjmie bardzo chętnie.

Zagłębie Lubin – Widzew Łódź (11.11, 17:30)

Forma Miedziowych w ostatnich tygodniach idzie zdecydowanie w dół. Oprócz bolesnej porażki z Rakowem 0:5 w czternastej serii, Zagłębie przegrało ostatnio również z Radomiakiem oraz Jagiellonią. Forma Widzewa jest raczej adekwatna do miejsca, które zajmuje w tabeli tj. 14. lokata. Ligowa tabela może sugerować zwycięstwo Zagłębia, lecz obecna forma stawia parę znaków zapytania co do zwycięzcy tej rywalizacji.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok (11.11, 20:00)

Co łączy oba te kluby? Na pewno podobne barwy. Co dzieli obie drużyny? Czternaście punktów w tabeli. Jagiellonia – razem ze Śląskiem – jest drużyną w PKO BP Ekstraklasie z największą liczbą wygranych meczów w tej kampanii (dziewięć). Jeśli nie będzie niczego zaskakującego, zespół z Podlasia w ostatnim sobotnim meczu zaokrągli liczbę zwycięstw do dziesięciu.

Stal Mielec – Górnik Zabrze (12.11, 12:30)

Niedzielę rozpoczniemy spotkaniem w Mielcu. Zwyżkowa forma Górnika pozwoliła na przesunięcie się na ósme miejsce w ligowej hierarchii. Stal co prawda wygrała niedawno z Legią, lecz wygrywanie drużynie Kamila Kieresia nie przychodzi łatwo. Z drugiej stronie, potencjalne zwycięstwo Stali Mielec w piętnastej kolejce pozwoliłoby się przesunąć aż o trzy pozycje w tabeli.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa (12.11, 15:00)

Piąty zespół kontra czwarta siła PKO BP Ekstraklasy. Uwzględnić trzeba również mecz mistrza Polski w europejskich pucharach, przez co Pogoń może zachować więcej sił. Miejscowi mają swoje atuty, w tym ponownie wysoka forma Kamila Grosickiego. Ten mecz może pójść niemal w każdą stronę. Spotkanie z potencjałem na drugi hit tej kolejki.

Legia Warszawa – Lech Poznań (12.11, 15:00)

Tym pierwszym hitem jest oczywiście rywalizacja Legii z Lechem. O ile gra podopiecznych Kosty Runjaicia wygląda optymistycznie, o tyle wyniki w ostatnich meczach na krajowym podwórku wyglądają fatalnie. „Kolejorz” natomiast traci tylko dwa punkty do Śląska i aby utrzymać nacisk na lidera, powinien walczyć w stolicy o zwycięstwo. To jest jedna z tych rywalizacji, gdzie można powiedzieć „wszystko jest możliwe”.

Ruch Chorzów – Radomiak Radom (13.11, 19:00)

W tym tygodniu Ruch pożegnał się z Jarosławem Skrobaczem. Obowiązki pierwszego trenera przejął asystent, Jan Woś. Radomiak ustabilizował swoje miejsce w środku tabeli i jest ekipą lepszą od „Niebieskich”. Z drugiej strony, może „efekt nowej miotły” zadziała?

PKO BP Ekstraklasa: 15. kolejka – absencje (kontuzje i kartki)

Warta Poznań: Przybyłko, Zrelak (kontuzje)

Puszcza Niepołomice: Komar (kontuzja)

Cracovia: Glik, Jablonsky, Jaroszyński, Rasmussen (kontuzje)

Śląsk Wrocław: Górski, Poprawa (kontuzje)

ŁKS Łódź: Letniowski (kontuzja), Łabędzki (względy dyscyplinarne)

Piast Gliwice: Kostadinov, Krykun, Mucha, Wilczek (kontuzje)

Zagłębie Lubin: Bohar, Kruk (kontuzje)

Widzew Łódź: Ibiza, Kerk, Pawłowski, Szota (kontuzje)

Korona Kielce: Briceag, Forenc, Łukowski, Petrow (kontuzje)

Jagiellonia Białystok: Kubicki, Łaski, Nastić, Nguiamba (kontuzje)

Stal Mielec: Pajnowski, Wlazło (kontuzje)

Górnik Zabrze: Janża, Podolski (kontuzje)

Pogoń Szczecin: Loncar, Wędrychowski (kontuzje), Stipica (odsunięty od zespołu)

Raków Częstochowa: Arsenić, Gryszkiewicz, Lopez, Papanikolau, Svarnas, Zwoliński (kontuzje)

Legia Warszawa: Mustafajew (kontuzja)

Lech Poznań: Dagerstal, Hotić, Sobiech (kontuzje), Gurgul (MŚ U-17), Salamon (zawieszenie za doping)

Ruch Chorzów: Barnowski (choroba)

Radomiak Radom: Alves, Machado, Ramos (kontuzje)

PKO BP Ekstraklasa: klasyfikacja strzelców przed 15. kolejką

1. Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 12 bramek / 3 asysty

2. Pedro Henrique Alves de Almeida (Radomiak Radom), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 8 bramek / 2 asysty

4. Kristoffer Velde (Lech Poznań) – 6 bramek / 4 asysty

5. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mikael Ishak (Lech Poznań) – 6 bramek / 3 asysty

7. Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin), Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) – 6 bramek / 1 asysta

9. Tomas Pekhart (Legia Warszawa) – 6 bramek / 0 asyst

10. Filip Marchwiński (Lech Poznań) – 5 bramek / 2 asysty

PKO BP Ekstraklasa: 15. kolejka – sędziowie

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice (Marcin Kochanek)

Cracovia – Śląsk Wrocław (Marcin Szczerbowicz)

ŁKS Łódź – Piast Gliwice (Paweł Raczkowski)

Zagłębie Lubin – Widzew Łódź (Daniel Stefański)

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok (Karol Arys)

Stal Mielec – Górnik Zabrze (Jarosław Przybył)

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa (Szymon Marciniak)

Legia Warszawa – Lech Poznań (Piotr Lasyk)

Ruch Chorzów – Radomiak Radom (Damian Sylwestrzak)

Fot. Pressfocus