Drugie zwycięstwo Industrii Kielce w IHF Super Globe

Piłkarze ręczni Industrii Kielce odnieśli drugie zwycięstwo w klubowych mistrzostwach świata. Zespół Tałanta Dujszebajewa wygrał w przekonującym stylu z San Francisco Calheat 49:23 (22:12).

IHF Super Globe to impreza stanowiąca klubowe mistrzostwa świata. Do turnieju zakwalifikowało się dwanaście zespołów, które zajęły najwyższe miejsca w rozgrywkach kontynentalnych w minionym sezonie. Industria Kielce zapewniła sobie udział w tym turnieju jako finalista europejskiej Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie. Drużyny zostały przydzielone do czterech grup, po trzy kluby w każdej z nich. Razem z mistrzami Polski, w grupie są także Al Najma-Club z Bahrajnu oraz San Francisco Calheat ze Stanów Zjednoczonych. Z tą pierwszą ekipą Industria zmierzyła się we wtorek i w dramatycznych okolicznościach zwyciężyła 27:26. Wygrana z Amerykanami zapewniłaby udział w półfinale klubowego mundialu.

Kielczanie musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Arkadiusza Moryty i Benoit Kounkoud. Jednak absencje nie były odczuwalne niemal w najmniejszym stopniu. Industria od pierwszych minut pokazała, że jest drużyną znacznie lepszą w tej rywalizacji. Samo spotkanie, biorąc pod uwagę niemal puste trybuny, mogło przypominać mecz towarzyski. Do przerwy podopieczni Tałanta Dujszebajewa prowadzili różnicą dziesięciu trafień (22:12).

Ta różnica tylko rosła po zmianie stron. Industria zdobyła po przerwie pięć bramek z rzędu i przez cały mecze spokojnie kontrolowała jego przebieg. Doskonałym potwierdzeniem skuteczności kielczan było niemal pięćdziesiąt bramek zdobytych w tym meczu. W ostatniej akcji Alex Dujszebajew nie zdołał zdobyć bramki, lecz nie miało to żadnego znaczenia. Industria Kielce pokonuje San Francisco aż 49:23 i melduje się w półfinale klubowych mistrzostw świata. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został Dylan Nahi, autor dziesięciu bramek.

W półfinale Super Globe polski zespół zagra ze zwycięzcą grupy C. Najprawdopodobniej będzie to SC Magdeburg, czyli triumfator Ligi Mistrzów, z którym Industria przegrała w wielkim finale w zeszłym sezonie.

Industria Kielce – San Francisco CalHeat 49:23 (22:12)

Industria: Wałach, Błażejewski, Wolff; Nahi 10, Wiaderny 8, Gębala 2, Sićko 6, D. Dujszebajew 1, Karacić 2, Olejniczak 4, Thrastarson, A. Dujszebajew 4, Paczkowski 4, Karaliok 4, Tournat 4.

Fot. Pressfocus.