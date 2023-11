Losowanie 1/16 finału ORLEN Pucharu Polski kobiet

Poznaliśmy pary 1/16 finału ORLEN Pucharu Polski piłkarek. Już na tym etapie dojdzie do iście hitowego starcia – mistrzynie kraju zmierzą się z aktualnymi liderkami ligowych rozgrywek.

Losowanie ORLEN Pucharu Polski ma to do siebie, że potrafi zaskoczyć. Z racji braku rozstawień już we wczesnych rundach mogą wpadać na siebie czołowe zespoły. Tak było i tym razem. Hitem 1/16 finału będzie z pewnością starcie GKS Katowice z Pogonią Szczecin. Pierwsze są mistrzyniami kraju, drugie – prowadzą w tabeli ORLEN Ekstraligi.

Na tym etapie rozgrywek będziemy mieli także inną ekstraligową parę. Polomarket Medyk Konin zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Nieco więcej szczęścia w losowaniu miały finalistki z ubiegłego sezonu. Piłkarki ORLENu Gdańsk pojadą do Poznania na mecz z pierwszoligowym Lechem/UAM, a TME SMS Łódź zagra z drugoligowym ROW-em Rybnik.

Ciekawie zapowiada się rywalizacja pierwszoligowców: Resovii i Checz Gdynia, a także niedawnych spadkowiczek z najwyższej klasy rozgrywkowej – Sportowej Czwórki Radom ze Śląskiem Wrocław.

Mecze 1/16 finału ORLEN Pucharu Polski zaplanowano na 25 listopada.

PARY 1/16 FINAŁU ORLEN PUCHARU POLSKI

GKS Katowice (E) – Pogoń Szczecin (E)

Lech/UAM II Poznań – Ostrovia Ostrów Wielkopolski (2)

Zorza Pęgów – Sportis Bydgoszcz (1)

Polomarket Medyk Konin (E) – Górnik Łęczna (E)

Sportowa Czwórka Radom (1) – Śląsk Wrocław (E)

Praga Warszawa (2) – Czarni Sosnowiec (E)

Resovia II – PTC II Pabianice

MKS Myszków (2) – Bielawianka Bielawa (1)

Victoria Niemcz (3) – SWD Wodzisław Śląski (1)

Trójka II Staszkówka Jelna – Rekord Bielsko-Biała (E)

ORLEN II Gdańsk – Unia Lublin (2)

LZS Stare Oborzyska (2) – Skra Częstochowa (1)

Lech/UAM Poznań (1) – ORLEN Gdańsk (E)

Wanda Nowa Huta (2) – Stomilanki Olsztyn (E)

Resovia (1) – Checz Gdynia (1)

ROW Rybnik (2) – TME SMS Łódź (E)

* w nawiasach oznaczono klasy rozgrywkowe, w których na co dzień występują drużyny; (E) oznacza Ekstraligę, (1) pierwszą ligę, (2) drugą ligę, a (3) trzecią ligę

