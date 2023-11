Michał Probierz ogłosił kadrę na mecze z Czechami i Łotwą

17 listopada Polska zmierzy się z Czechami w meczu w ramach eliminacji Euro 2024. Cztery dni później Biało-Czerwoni zagrają z Łotwą, tym razem będzie to spotkanie towarzyskie. Michał Probierz z racji zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski, przedstawił piłkarzy jacy dostaną szansę w najbliższych meczach. Sprawdź kto otrzymał powołania od trenera naszej kadry narodowej.

Powołania Michała Probierza na najbliższe mecze reprezentacji Polski

Michał Probierz na ostatnim zgrupowaniu zadebiutował na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni wygrani pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca 2:0 z Wyspami Owczymi. Polacy w następnym meczu rozegrali bardzo nieprzekonujący mecz i tylko zremisowali z Mołdawią, przez co znacznie utrudnili sobie szanse na awans na Euro 2024. Jeżeli nasza kadra narodowa myśli o uczestnictwie w turnieju, w następnym spotkaniu z Czechami nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów i walczyć o pełną pulę. Nasza reprezentacja dodatkowo musi liczyć na korzystny dla nas rezultat w innych meczach naszych bezpośrednich rywali do awansu, o co będzie na pewno niezwykle ciężko.

W czwartkowy wieczór, po spotkaniach Rakowa i Legii w europejskich pucharach, Michał Probierz ogłosił kadrę jaka weźmie udział w zbliżającym się zgrupowaniu. Do zespołu wraca Robert Lewandowski, który podczas ostatniego zgrupowania zmagał się z urazem. Najbardziej rzuca się w oczy brak powołania Bartosza Bereszyńskiego oraz Arkadiusza Milika.

Bramkarze: Marcin Bułka, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski.

Obrońcy: Jan Bednarek, Paweł Bochniewicz, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Patryk Peda, Mateusz Wieteska, Bartłomiej Wdowik.

Pomocnicy: Adrian Benedyczak, Patryk Dziczek, Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Paweł Wszołek, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Karol Świderski.