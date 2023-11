Neymar w meczu reprezentacji doznał bardzo poważnego urazu. Niewykluczone, że Brazylijczyk nie zagraj już w tym sezonie. Władze Al-Hilal zdecydowały się usunąć tymczasowo piłkarza ze składu. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym okienku transferowym lider Saudi Pro League dokona jakiegoś transferu.

Neymar usunięty ze składu Al-Hilal

Neymar latem 2017 roku trafił z Barcelony do Paris Saint-Germain za 222 mln euro, co czyni go najdroższym piłkarzem w historii futbolu. Dla drużyny z Paryża, Brazylijczyk wystąpił w 173 meczach, strzelił 118 goli i zaliczył 77 asyst. W sierpniu tego roku, 31-latek zdecydował się na przenosiny do Saudi Pro League. Do Al-Hilal trafił za kwotę 90 mln euro i podpisał kontrakt z klubem do do czerwca 2025 roku. Zawodnik w obecnych rozgrywkach rozegrał pięć spotkań, strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty.

W samej końcówce pierwszej połowy w mecz Brazylii przeciwko Urugwaju, Neymar zmuszony był opuścić boisko. Piłkarz po kontakcie z przeciwnikiem niefortunnie upadł na murawę. 31-latek od razu zalał się łzami. Lekarze potwierdzili złe przypuszczenia, ponieważ ofensywny gracz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co nie wystąpi na murawie prawdopodobnie już do końca obecnego sezonu.

Z diagnozy lekarzy niezadowolony jest również klub. Al-Hilal wyłożył za gracza niemałe pieniądze, a teraz Neymar nie będzie dostępny do końca sezonu. Władze klubu zdecydowały się tymczasowo wyrejestrować piłkarza z rozgrywek. W Arabii Saudyjskiej jest przepis, który mówi, że w składzie może znajdować się tylko ośmiu piłkarzy o innej narodowości niż Arabia Saudyjska.

Kiedy Al-Hilal zagra kolejny mecz?

Następne spotkanie Al-Hilal rozegra przeciwko Al-Taawon. Mecz rozpocznie się 10 listopada o godzinie 16:00. Al-Hilal jest liderem Saudi Pro League. Drużyna Neymara nie przegrała jeszcze żadnego meczu w obecnym sezonie.

