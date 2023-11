Luis Diaz w ostatnim czasie przeżywał ciężkie chwile. Matka oraz ojciec piłkarza zostali porwani. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że małżeństwo mogło zostać przetrzymywane nawet w Wenezueli. Niedawno wypuszczona została matka 26-latka. Teraz uwolniony został ojciec gracza. Jak informują media, mężczyzna jest cały i zdrowy. Aktualnie udziela zeznań na policji i niebawem wróci do domu.

Niedawno świat obiegły informację, że grupa ELN porwała rodziców Luisa Diaza. Matka 26-latka została wypuszczona po kilku godzinach. Ojciec jednak cały czas przebywał w niewoli. Porywacze domagali się okupu oraz aby kolumbijska armia wycofała się z terenów przygranicznych z Wenezuelą. Jak informują media, ojciec piłkarza Liverpoolu, po 12 dniach spędzonych z porywaczami został wypuszczony. Luis Manuel Diaz jest bezpieczny i aktualnie udziela zeznań na policji, a następnie uda się do domu.

🚨 Luis Manuel Díaz, Lucho’s father, has been released today after spending the last 12 days kidnapped in Colombia.

He’s with the police now after being released, as @VickyDavilaH reports.

Wonderful news for Luis Díaz; his dad and mom are finally both free and safe. pic.twitter.com/VjYxPlx60p

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2023