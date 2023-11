Harry Kane pobije rekord Lewandowskiego?

Harry Kane jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej. Strzelił już 15 goli w 10 kolejkach. Anglik z pewnością jest w stanie zbliżyć się do rekordu Roberta Lewandowskiego. W sezonie 2020/2021 Robert Strzelił 41 bramek w Bundeslidze. Czy ten wynik jest zagrożony?

Harry Kane ma szanse pobić rekord Lewandowskiego

Po Robercie Lewandowskim nie było tak klasowego napastnika w Bundeslidze, jakim jest Harry Kane. Anglik strzela w Bundeslidze jak natchniony i ma na swoim koncie już 15 bramek, choć minęło dopiero 10 kolejek. Mało tego, jest w coraz wyższe dyspozycji, ponieważ w dwóch poprzednich ligowych starciach popisał się hat trickiem. Nic nie zapowiada, aby Anglik miał przestać trafiać do siatki, a w najbliższej kolejce mistrz Niemiec podejmie beniaminka – Heidenheim, co będzie okazją do podwyższenia strzeleckiego rezultatu. Goście sobotniej rywalizacji potrafili stracić pięć bramek w starciu z Augsburgiem. Można sobie więc jedynie wyobrazić, jaki festiwal strzelecki będzie w stanie urządzić sobie Bayern Monachium. Jest to zatem doskonała okazja, aby skorzystać z promocyjnej oferty BETFAN.

Eksperci ocenili szanse Kane’a na pobicie rekordu

Harry Kane strzela w tym sezonie jak na zawołanie. Za nami dziesięć kolejek Bundesligi, czyli do końca zostały Anglikowi jeszcze 24 spotkania. Obecnie utrzymuje średnią 1,5 gola na mecz. Oznacza to, że jeżeli utrzyma ten wynik i zagra w każdym meczu, to trafi do siatki aż 51 razy. Przypomnijmy, że Robert Lewandowski w sezonie 2020/2021 pobił rekord Gerda Mullera, trafiając do siatki 41 razy.

Jak eksperci oceniają obecnie szanse Kane’a na pobicie rekordu? Ich zdaniem Anglik nie powinien zagrozić w tej kwestii Polakowi. Kurs na to, że Harry Kane pobije rekord Roberta Lewandowskiego wynosi 2.50.

Fot. Pressfocus