Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 11.11 – 12.11

Pogoda jest coraz chłodniejsza, a do śniegu coraz bliżej. Oznacza to start sportów zimowych. W niektórych dyscyplinach Polacy radzą sobie naprawdę wyjątkowo dobrze. Sporty zimowe cieszą się olbrzymią popularnością, a w Polsce największą widownię zbierają skoki narciarskie. Sprawdź kto i w jakiej dyscyplinie zimowej będzie reprezentował nasz kraj w weekend 11-12 listopada.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 11-12 listopada

Narciarstwo alpejskie

Sezon w narciarstwie alpejskim został zainaugurowany 27 października. W Pucharze Świata w kategorii mężczyzn nie mamy naszego reprezentanta. Możemy za to kibicować aż dwóm paniom. Są nimi Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak. Jest to już trzeci sezon, w którym możemy regularnie śledzić zmagania dwóch naszych reprezentantek. Z racji, że za nami dopiero jedne zawody, to pozycja Polek w klasyfikacji generalnej jest odzwierciedleniem wyników podczas zmagań w austriackim Soelden.

Maryna Gąsienica-Daniel to zdecydowanie nasza najlepsza alpejka. W sezonie 2018/2019 zdobyła pierwsze punkty, a dwa lata później uplasowała się pierwszy raz w czołowej dziesiątce w zawodach Pucharu Świata. W poprzednim sezonie zajęła 13. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dokładnie na tej samej pozycji 29-latka uplasowała się podczas zawodów w Soelden na inaugurację sezonu. Niestety Maryny Gąsienicy-Daniel nie zobaczymy w najbliższy weekend na fińskim Levi.

Magdalena Łuczak jest aż o osiem lat młodsza do Maryny i kibice mają nadzieję, że młoda Polka także wkrótce będzie notować wyniki, pozwalające na zakręcenie się wokół czołowej dziesiątki. W Pucharze Świata zadebiutowała w 2019 roku, a pierwsze punkty zdobyła dwa lata później. Magdalena Łuczak rozpoczęła sezon 2023/2024 od trzydziestego miejsca na Soelden. Zdobyła zatem jeden punkt.

Nasza alpejka będzie rywalizować w ten weekend w fińskim Levi w slalomie. Polkę będzie można obejrzeć w TV na Eurosport 1:

w sobotę 11.11 od 10:00

w niedzielę 12.11 od 10:00

Łyżwiarstwo szybkie

W piątek odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata Łyżwiarstwa szybkiego. W weekend czekają nas kolejne zmagania w tej dyscyplinie, a na torze możemy podziwiać rywalizujących Polaków. Nasza kadra przebywa obecnie w Japonii, ponieważ to właśnie Obihiro jest miejscem, gdzie zainaugurowane zostały zmagania panczenistów i panczenistek. Kogo będziemy mogli obejrzeć w sobotę?

W dywizji A czekają nas trzy konkurencje, w których będziemy mogli oglądać polski panczenistki. Będą nimi: Karolina Bosiek, Olga Piotrowska, Magdalena Czyszczoń, Andżelika Wójcik i Natalia Jabrzyk.

W jakich konkurencjach wystartują panie i o której będzie można je obejrzeć?

Z racji tego, że zawody odbywają się w Japonii, to trzeba nastawić sobie budziki na wczesną godzinę.

Od 6:30 będzie można obejrzeć jak na dystansie 500 metrów rywalizują Karolina Bosiek i Andżelika Wójcik.

będzie można obejrzeć jak na dystansie 500 metrów rywalizują Karolina Bosiek i Andżelika Wójcik. Następnie zawody, w których możemy oglądać naszą reprezentantkę są zaplanowane na 7:46 . Karolina Bosiek będzie rywalizować na dystansie 1500 metrów.

. Karolina Bosiek będzie rywalizować na dystansie 1500 metrów. Trzecimi i ostatnimi zawodami, w których możemy oglądać naszych reprezentantów w łyżwiarstwie szybkim, rozpoczną się od 9:06. W drużynówce pojadą Piotrowska, Czyszczoń, Wójcik i Jabrzyk.

Zmagania polskich panczenistek można obejrzeć na kanałach sportowych polsatu.

Materiał powstał we współpracy z ORLEN.

Fot. Pressfocus