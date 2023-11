Porażka młodzieżowej reprezentacji Polski na MŚ U-17

Młodzieżowa reprezentacja Polski nie najlepiej rozpoczęła swoje zmagania na Mistrzostwach Świata U-17. Biało-Czerwoni w pierwszym meczu na turnieju odniosła porażkę 1:0 w starciu z Japonią.

Porażka Polaków z Japonią

11 listopada młodzieżowa reprezentacja Polski rozpoczęła swoje zmagania na Mistrzostwach Świata U-17. Polacy trafili do grupy z Japonią, Senegalem oraz Argentyną. W pierwszym meczu na turnieju, Biało-Czerwoni zmierzyli się z Japończykami. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej odsłonie z powodu intensywnych opadów deszczu, arbiter prowadzący spotkanie postanowił przerwać mecz. Po kilkunastu minutach piłkarze kontynuowali spotkanie. Niestety chwile po tym, jak zawodnicy wrócili do gry, to Japonia wyszła na prowadzenie w 76. minucie. Mecz zakończył się porażką 0:1 dla naszej kadry narodowej.

Z kim Polska zagra kolejny mecz?

Następny mecz młodzieżowa reprezentacja Polski rozegra z Senegalem. Spotkanie odbędzie się 14 listopada o godzinie 10:00.