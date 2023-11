Fernando Santos skomentował prace w reprezentacji Polski

Fernando Santos we wrześniu został zwolniony z posady trenera reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza uznał, że po porażce Biało-Czerwonych z Albanią 0:2 był najlepszy moment na rozłąkę z portugalskim szkoleniowcem. Fernando Santos pierwszy raz publicznie odniósł się do pracy w naszej kadrze narodowej w rozmowie z ”A Bola”.

Fernando Santos skomentował swój pobyt w Polsce

Fernando Santos nie będzie najlepiej wspominał swojej przygody z reprezentacją Polski. Portugalczyk w sześciu meczach zanotował trzy remisy i trzy porażki. Podczas kadencji 69-latka Biało-Czerwoni nie prezentowali się najlepiej na murawie. Polacy nie czynili progresu pod wodzą Portugalczyka. Dodatkowo Polacy nie spisywali się najlepiej podczas eliminacji Euro 2024. Polska najbardziej dotkliwą porażkę odczuła po wyjazdowym spotkaniu z Mołdawią 2:3, gdzie na początku, to nasza kadra narodowa wygrywała spotkanie 2:0. Następnie nastał sprawdzian z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Mimo, że Polska wygrała z Wyspami Owczymi 2:0, zrobiła to w nie najlepszym stylu, a w następnym meczu z Albanią, Biało-Czerwoni fatalnie zagrali i przegrali spotkanie 0:2. Bo porażce z Albańczykami prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej uznał, że jest to odpowiedni moment aby zwolnić Portugalskiego trenera.

Były selekcjoner reprezentacji Polski w ostatniej rozmowie z ”A Bola’ wyznał, że nie był szczęśliwy w Polsce i popełnił błąd decydując się na posadę. ,,Nie byłem szczęśliwy w Polsce. To była pochopna decyzja” – wyznał 69-latek.

Portugalczyk ma jednak dobre zdanie na temat Polaków i zdaje sobie sprawę, że w raz z drużyną narodową ponosi odpowiedzialność za złe wyniki.

,,Wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Wszyscy z wyjątkiem Polaków. Mam tylko miłe rzeczy do powiedzenia o Polakach. Wszyscy zawiedliśmy i po rozmowie między nami uznaliśmy, że lepiej będzie zrezygnować” – powiedział Fernando Santos.

Fot. PressFocus