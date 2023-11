Smutne informację napływają z Albanii. Podczas tamtejszego meczu ligowego, KF Egnatia – Partizani Tirana, Raphel Dwamena zasłabł na boisku. Pomimo natychmiastowej reakcji nie udało się uratować zawodnika.

Piłkarz zasłabł podczas meczu

W 24. minucie, podczas meczu KF Egnatia – Partizani Tirana doszło do dramatycznego wydarzenia. Piłkarz KF Egnatia, Raphel Dwamena, zasłabł na boisku. Pomimo natychmiastowej reakcji i interwencji medyków, nie udało się uratować zawodnika. Dwamena zmarł w wieku 28 lat. Był aktualnym królem strzelców ligi albańskiej. Ghańczyk dołączył do albańskiej drużyny w styczniu tego roku.

To niepierwszy dramatyczny przypadek na boisku tego typu. Tragiczne zdarzenie miało również miejsce podczas meczu Dania – Finlandia na Euro 2020. Duński pomocnik, Christian Eriksen w pewnym momencie przewrócił się na murawie bez jakiegokolwiek kontaktu z przeciwnikiem. 31-latek na szczęście otrzymał szybko odpowiednią pomoc i po próbie reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe piłkarzowi. Według zapewnień lekarzy nic wcześniej nie sugerowało, że Eriksen mógłby mieć jakiekolwiek problemy z sercem. Duńczyk w styczniu 2022 roku wrócił do gry w piłkę. Pomocnik związał się z angielskim Brentford gdzie wystąpił w 11 spotkaniach, strzelił 1 gola i zaliczył 4 asysty. 31-latek następnie podpisał kontakt z Manchesterem United, gdzie występuje do teraz.

Pod koniec października w meczu AZ – Nijmegen w 91. minucie, Bas Dost zemdlał na boisku. Piłkarz otrzymał odpowiednią pomoc i również w tym przypadku, holender wyszedł cało z zaistniałej sytuacji. Po kilku tygodniach oficjalny profil Nijmegen poinformował, że 34-latek opuścił szpital i kontynuuje rehabilitację w domu.

„Bas Dost opuścił szpital w Amsterdamie i kontynuuje rehabilitację w domu. Napastnik w zeszłym tygodniu zdecydował się na wszczepienie defibrylatora, który interweniuje w przypadku zaburzeń rytmu serca” – możemy przeczytać w komunikacie holenderskiego klubu. Na razie nie jest znany termin powrotu piłkarza na boisko.