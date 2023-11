Hit w Anglii nie zawiódł. Podsumowanie kolejki 10.11 – 12.11

W miniony weekend byliśmy świadkami wielu ciekawych starć. Najciekawiej zapowiadającym się meczem poprzedniego weekendu, było spotkanie na szczycie Premier League, w którym Chelsea podejmowała Manchester City. Zapraszamy na podsumowanie kolejki 10.11 – 12.11.

W sobotni wieczór Real Madryt mierzył się z Valencią. Królewscy musieli poradzić sobie bez swojego najlepszego piłkarza obecnego sezonu, Jude’a Bellinghama. Stołeczny klub stanął na wysokości zadania i spisał się znakomicie. Już na początku spotkania, w 3. minucie gola zdobył Carvajal. W dalszej części meczu, coraz lepiej układało się na korzyść Realu i Królewscy gładko strzelili kolejne cztery bramki. Honorowe trafienie dla Valencii zdobył w 88. minucie Duro.

Najciekawiej zapowiadającym się meczem poprzedniego weekendu było starcie Chelsea z Manchesterem City. Hitowe starcie nie zawiodło i piłkarze rozegrali znakomite zawody. Wynik meczu otworzył Haaland w 25. minucie, następnie The Blues wyszli na prowadzenie po bramkach Silvy i Sterlinga. Drużyny wymieniały cios za cios i tuż przed przerwą wyrównał Akanji. W drugiej połowie, ponownie na prowadzenie wyszli mistrzowie Anglii. Haaland strzelił drugiego gola. w 67. minucie wynik na 3:3 ustalił Jackson. Końcówka spotkania była niezwykle emocjonująca. W 86. minucie ponownie w tym meczu prowadzenie dał swojemu zespołowi Rodri. a w 90+5. minucie rzut karny wykorzystał Palmer. Mecz zakończył się wynikiem 4:4.

W lidze francuskiej Lens podejmował Marsylię. Druga drużyna zeszłego sezonu Ligue 1 stworzyła sobie lepsze okazję strzeleckie niż ekipa przyjezdna, jednak nie grzeszyła skutecznością. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, Gradit w 90. minuta uratował swój zespół i dał trzy punkty Lens.

O Lens Vence O Olympique de Marseille com esse gol no final do jogo.

Resultado: Lens 1-0 Olympique de Marseille(OM)#Ligue1UberEatspic.twitter.com/icVHX4Byo4

— Futeboleiros TW (@futeboleiros_tw) November 12, 2023