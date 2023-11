Ruch Chorzów bezbramkowo zremisował z Radomiakiem Radom

W poniedziałek odbył się ostatni mecz 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ruch Chorzów i Radomiak Radom podzielili się punktami. Zapoznaj się z podsumowaniem finałowego spotkania 15. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

Ruch Chorzów 0:0 Radomiak Radom

Ruch oraz Radomiak przystępowały do meczu po porażce w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. W zdecydowanie gorszej sytuacji jest drużyna z Chorzowa, która znajduje się w strefie spadkowej. Pierwsza część spotkania na Stadionie Śląskim nie dostarczyła oglądającym zbyt wielu emocji. Tuż po przerwie do ataku ruszył Ruch Chorzów, jednak dobrą interwencją popisał się bramkarz rywali. Niebiescy dobrze weszli w drugą część meczu, ponieważ chwilę później po strzale jednego z zawodników gospodarzy piłka trafiła w słupek. W 58. minucie piłkę do siatki skierował Szczepan, jak się jednak okazało piłkarz był na spalonym i sędzia nie uznał trafienia. W drugiej połowie to zawodnicy Jarosława Skrobacza stworzyli sobie lepsze okazję strzeleckie, jednak nie potrafili ich wykorzystać. Mecz zakończył się wynikiem 0:0.

Skrót meczu Ruch Chorzów – Radomiak Radom:

Aktualna tabela PKO BP Ekstraklasy oraz najlepszy zawodnik 15. kolejki

Sporo świetnych interwencji, spory wkład w cenny punkt dla @Rakow1921, to była udana niedziela dla Vladana Kovacevicia, który został piłkarzem kolejki! 💪💪💪 📺 Mecze PKO Ekstraklasy możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/uhi6YCS9Tz — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 13, 2023

Wyniki 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice 0:2

Cracovia – Śląsk Wrocław 0:1

ŁKS Łódź – Piast Gliwice 3:3

Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 1:1

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok 2:2

Stal Mielec – Górnik Zabrze 2:1

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 1:1

Legia Warszawa – Lech Poznań 0:0

Ruch Chorzów – Radomiak Radom 0:0

Najlepsi strzelcy PKO BP Ekstraklasy:

1. Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 12 goli, 3 asysty

2. Pedro Henrique (Radomiak Radom), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 8 goli, 2 asysty

4. Kristoffer Velde (Lech Poznań), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – 6 goli, 4 asysty

PKO BP Ekstraklasa: frekwencja na stadionach podczas 15. kolejki

Warta Poznań vs Puszcza Niepołomice – 1475 osób

Cracovia vs Śląsk Wrocław – 6239 osób

ŁKS Łódź vs Piast Gliwice – 7921 osób

Zagłębie Lubin vs Widzew Łódź – 7619 osób

Korona Kielce vs Jagiellonia Białystok – 10 859 osób

Stal Mielec vs Górnik Zabrze – 5665 osób

Pogoń Szczecin vs Raków Częstochowa – 19 277 osób

Legia Warszawa vs Lech Poznań – 29 028 osób

Ruch Chorzów vs Radomiak Radom – 12 783 osób

