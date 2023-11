Eliminacje EURO 2024. Kto ma szanse na awans?

W najbliższy piątek reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami w swoim ostatnim meczu eliminacyjnym do EURO 2024. Do ciekawych rozstrzygnięć może dojść również w pozostałych grupach. Przyjrzyjmy się szansom na awans na turniej w Niemczech.

Grupa A

W tej grupie kwestia awansu do mistrzostwa Europy jest już rozstrzygnięta. Bilety do Niemiec wywalczyły reprezentacje Hiszpanii oraz Szkocji, które w sześciu meczach zgromadziły po piętnaście punktów. Jeśli na koniec zmagań grupowych obie drużyny dalej będą miały tę samą liczbę „oczek”, to o zwycięstwie w grupie A zadecyduje bilans bramkowy, bowiem Hiszpania oraz Szkocja mają między sobą remisowy bilans bezpośrednich meczów (po jednym zwycięstwie w stosunku 2:0). Udział w barażach do EURO zapewniła sobie reprezentacja Gruzji jako najlepsza drużyna dywizji C Ligi Narodów, a Norwegia nie jest pewna uczestnictwa w tych barażach. Ostatnie miejsce w grupie zajmie z kolei reprezentacja Cypru, przegrywając na ten moment wszystkie swoje spotkania.

Grupa B

Hegemonem w tej grupie są Francuzi, którzy po sześciu meczach zapewnili sobie nie tylko udział w EURO, lecz również awans z pierwszego miejsca w grupie. Po dwanaście punktów mają reprezentacje Holandii oraz Grecji, lecz to Oranje mają jeden mecz rozegrany mniej od Greków i są bardzo bliscy bezpośredniego awansu. Po drugie, zespół z Półwyspu Bałkańskiego rozegra ostatni mecz przeciwko Trójkolorowym – czyli przeskoczenie Holandii w tej sytuacji wydaje się bardzo mało prawdopodobne. W obecnym zestawieniu Grecy wezmą udział w barażach, a Irlandia oraz Gibraltar zakończą tę kampanię bez większej historii.

Grupa C

Miejsce numer jeden jest zarezerwowane dla reprezentacji Anglii, a o drugie miejsce powalczą Ukraińcy oraz Włosi. Nasi południowi sąsiedzi mają trzy punkty więcej od drużyny Luciano Spalettiego, lecz mają rozegrane o jedno spotkanie więcej. Kluczowa dla losów tej grupy będzie ich bezpośrednia rywalizacja 20 listopada. W pierwszym meczu to Italia zwyciężyła 2:1, zatem Ukraina potrzebuje wygranej w wyższym stosunku bramkowym, by móc utrzymać się na drugim miejscu w grupie, dającym oczywiście awans na EURO. Niezależnie od końcowych rozstrzygnięć, zespół z trzeciego miejsca w tej grupie najprawdopodobniej zagra w barażach. Macedonia Północna nie powtórzy historycznego wyniku sprzed trzech lat i nie pojedzie na turniej, podobnie jak ostatnia w tabeli Malta.

Grupa D

Liderem czwartej grupy eliminacji jest Turcja i tak pozostanie do końca zmagań grupowych. Wiceliderem obecnie jest reprezentacja Walii, ale trzecie miejsce zajmuje Chorwacja z identyczną liczbą punktów oraz przy tej samej liczbie rozegranych meczów. Wyspiarze są jednak wyżej ze względu na lepszy bilans bezpośrednich meczów w grupie. Chorwaci mają teoretycznie łatwiejszy terminarz, gdyż zmierzą się z Armenią oraz Łotwą (przy meczach Walii z Turcją oraz również Armenią). Jeśli Walii bądź Chorwacji nie uda się już teraz wywalczyć biletów na EURO, to drużyny te będą niemal pewne udziału w turnieju barażowym. Siedem „oczek” mają Ormianie, ale w ramach ostatnich dwóch spotkań zagrają zarówno z Walijczykami, jak i Chorwatami. Przed ostatnimi meczami w grupie Łotwa zamyka stawkę.

Grupa E

Czas na nieszczęsną „polską” grupę. Niespodziewanym liderem jest Albania ze zdobyczą trzynastu punktów. Podopieczni Sylvinho powinni przypieczętować zwycięstwo w meczach z Mołdawią oraz Wyspami Owczymi, bo tylko te mecze pozostały Albańczykom do rozegrania. Faworytami do wywalczenia biletów są również Czesi, którzy wyprzedzają Polskę o punkt, ale mają jedno spotkanie więcej do rozegrania. „Oczko” więcej od naszej reprezentacji ma Mołdawia, która przeciwko biało-czerwonym zdobyła aż cztery punkty. O ile Polacy mają dużą szansę na sam udział w barażach, o tyle w przypadku braku awansu Czesi mogą mieć trudniej. Nasi południowo-zachodni sąsiedzi są niemal na samym końcu dywizji A Ligi Narodów, a przypomnijmy, że z dywizji A do turnieju barażowego może wejść nie więcej, niż cztery drużyny. Mołdawianie na koniec cyklu eliminacyjnego rozegrają mecze z Albanią oraz Czechami, zatem prawdopodobnie utrzymają czwartą lokatę. Swojego miejsca nie zmienią również Wyspy Owcze, zdobywając jeden punkt w Kiszyniowie.

Grupa F

W tej grupie mamy dwóch dominatorów, Belgię oraz Austrię. Obie reprezentacje już są pewne awansu, lecz – podobnie jak w grupie A – nieznany jest jeszcze zwycięzca. „Czerwone Diabły” z siedemnastoma punktami są liderem, ale Austriacy mają raptem jedno „oczko” mniej. By zapewnić sobie to zwycięstwo w grupie, w ostatnim meczu Belgowie muszą pokonać reprezentację Azerbejdżanu, która zajmuje obecnie czwarte miejsce i prawdopodobnie zakończy zmagania po tym zgrupowaniu. Trzecia Szwecja straciła szanse nie tylko na awans, lecz również na baraże. Zespół Trzech Koron jest bowiem bardzo daleko w dywizji B i dwa nadchodzące mecze będą ostatnimi w tych eliminacjach. Grupę zamyka Estonia z zaledwie jednym punktem po sześciu meczach, choć jako najlepsza drużyna dywizja D, może zostać zaproszona do baraży. Warunkiem musi być jednak brak odpowiedniej liczby drużyn (czterech) z danej dywizji, które nie wywalczyły biletów na EURO. Na ten moment Estonia jest uczestnikiem barażów.

Grupa G

Matematycznie żadna reprezentacja nie ma pewnego awansu, lecz bardzo blisko tego są Węgry, jako lider tabeli, oraz Serbia, wicelider depczący po piętach. Na korzyść drużyny Marco Rossiego na pewno przemawia sześć rozegranych meczów względem siedmiu Serbii. Rzutem na taśmę może wskoczyć tam Czarnogóra, lecz potrzebuje wygranych z Litwą oraz wspomnianymi Węgrami. W najgorszym przypadku Węgrów czy Serbów i tak byśmy potencjalnie zobaczyli w barażach, lecz zdecydowanie większe szanse są po prostu na bezpośredni awans obu ekip na EURO 2024. Stawkę w grupie zamykają Litwa oraz Bułgaria, które zajmują odpowiednio czwarte i piąte miejsce.

Grupa H

I przechodzimy do pierwszej z grup, w których znajduje się sześć reprezentacji. Blisko bezpośredniego awansu jest Słowenia oraz Dania, mające po dziewiętnaście punktów po ośmiu rozegranych spotkaniach. Już w piątek obie ekipy skonfrontują się między sobą, co może być bardzo ważne w kontekście zwycięzcy tej grupy. Piętnaście „oczek” ma reprezentacja Kazachstanu, która na chwilę obecną zakwalifikuje się do baraży o EURO, choć przetasowania mogą jeszcze nastąpić. Pewni barażów są za to będący miejsce niżej Finowie, jako drużyna wysoko znajdująca się w Lidze Narodów, dywizji B. Bez szans na dalszy udział są Irlandia Północna (sześć punktów) oraz San Marino (bez punktów).

Grupa I

Tak jak w wielu grupach, tak i tutaj rysują się dwaj faworyci do awansu na przyszłoroczny czempionat. Rumunia prowadzi w tabeli, lecz Szwajcaria mająca zaledwie punkt mniej będzie rozgrywać jeden mecz więcej. Rywalizację o bilety nie zakończy szybko trzeci w grupie Izrael (cztery punkty straty do wicelidera), który jest najwyżej sklasyfikowaną drużyną w dywizji B. Zatem Izrael zobaczymy w barażach, jeśli nie wywalczy bezpośredniego awansu na turniej. Marginalne szanse na przedłużenie swojej walki ma reprezentacja Kosowa, a Białoruś oraz Andora definitywnie zakończą walkę o EURO już za nieco ponad tydzień.

Grupa J

Zerkamy w tabelę – i Portugalia na czele. Po objęciu tej reprezentacji przez Roberto Martineza zespół prezentuje się fenomenalnie, wygrywając wszystkie osiem meczów oraz mając bilans bramek 32:2. Portugalczycy mają aż osiem „oczek” przewagi nad drugą Słowacją, która jest niemal pewna wyjazdu do Niemiec. Pięć punktów przewagi nad trzecim Luksemburgiem oraz sześć nad Islandią daje niemal stuprocentową pewność awansu naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Islandia ma szansę na udział w barażach, lecz to zależy od wyników innych drużyn występujących w dywizji B. Natomiast sensacyjnie to Luksemburg może pojawić się w turnieju barażowym. Drużyna ta jest na piątym miejscu w rankingu dywizji C Ligi Narodów, lecz będąca w tej samej dywizji Turcja (która już ma bilety na EURO) jest wyżej. Zatem Luksemburg – jako czwarta siła dywizji C, nie licząc drużyn już z awansem do turnieju – może się w barażach pojawić. Jeśli wciąż mowa o barażach, Bośnia i Hercegowina również powalczy rzutem na taśmę o awans na EURO. Liechtenstein przegrał wszystkie mecze i zajmuje ostatnie miejsce w tej grupie.

Reprezentacje, które zapewniły sobie udział w EURO 2024:

Niemcy (gospodarz)

Hiszpania

Szkocja

Francja

Anglia

Turcja

Belgia

Austria

Portugalia

Reprezentacje, które są na miejscach premiowanych awansem, ale nie są pewne tego awansu:

Holandia

Ukraina

Walia

Albania

Czechy

Węgry

Serbia

Słowenia

Dania

Rumunia

Szwajcaria

Słowacja

Reprezentacje, które zapewniły sobie udział w barażach o awans na EURO 2024:

Finlandia (drużyna z dywizji B)

Bośnia i Hercegowina (drużyna z dywizji B)

Gruzja (drużyna z dywizji C)

Reprezentacje, które na chwilę obecną wystąpią w barażach, ale nie są ich pewne:

Grecja

Włochy

Chorwacja

Polska

Estonia

Kazachstan

Izrael

Luksemburg

Islandia

Reprezentacje, które nie uzyskały kwalifikacji do EURO 2024 oraz nie mają szans na baraże:

Cypr

Gibraltar

Macedonia Północna

Malta

Łotwa

Szwecja

Litwa

Irlandia Północna

San Marino

Białoruś

Andora

Liechtenstein

Polska reprezentacja zagra ostatni mecz w grupie z Czechami w najbliższy piątek o godz. 20:45.

Fot. Pressfocus