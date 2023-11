Alphonso Davies chętny na przenosiny do Realu Madryt

Od jakiegoś czasu w mediach przewija się informacja, że Alphonso Davies nie zamierza przedłużać swojego kontraktu z Bayernem Monachium. Usługami kanadyjskiego zawodnika zainteresowany jest Real Madryt, który szuka wzmocnienia na lewą stronę obrony. Według mediów, 23-latek jest zainteresowany przenosinami właśnie do ekipy Królewskich.

Alphonso Davies chce zmienić barwy klubowe

Alphonso Davies został piłkarzem Bayernu Monachium w 2019 roku. 23-latek trafił wówczas z Vancouver. Piłkarz od początku swojej kariery wykazywał ogromny potencjał i szybko stał się podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki drużyny z Bawarii. Davies jak do tej pory w kubie Bundesligi wystąpił w 171 spotkaniach, strzelił osiem goli i zaliczył 28 asyst. W obecnym sezonie wystąpił w 18 meczach i zanotował trzy asysty. Od kilku tygodni w mediach przewija się informacja, że Kanadyjczyk nie zamierza przedłużyć swojego kontraktu z zespołem mistrza Niemiec i chętnie zmienił by barwy klubowe. Obecna umowa piłkarza ważna jest do czerwca 2025 roku. Portal Transfermarkt wycenia Daviesa na 70 milionów euro.

Sytuację Alphonso uważnie monitoruje Real Madryt. Królewscy szukają wzmocnienia na lewą stronę obrony, a kanadyjski obrońca idealnie wpasowałby się do stołecznej ekipy z Hiszpanii.

🚨 Alphonso Davies wants to join Real Madrid! 🇨🇦 The Canadian is refusing to extend his contract with Bayern. ❌✍️ (Source: @marca) pic.twitter.com/9og6KbxFeE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 14, 2023

Jak spisuje się Bayern Monachium w obecnym sezonie?

Mistrzowie Niemiec znajdują się na drugiej pozycji w Bundeslidze. Drużyna Thomasa Tuchela zgromadziła na swoim koncie 29 punktów po 11. kolejkach. Warto zaznaczyć, że zespół nie przegrał jeszcze żadnego meczu w lidze niemieckiej. W Lidze Mistrzów, Bayern zajmuje pozycję lidera w swojej grupie z kompletem punktów. Bawarczycy nie mogą zaliczyć jednak Pucharu Niemiec do udanych, ponieważ niedawno odpadł z rozgrywek z trzecioligową drużyną. Bayern następny swój mecz zagra z FC Koln w Bundeslidze. Spotkanie rozpocznie się 24 listopada.

Fot. PressFocus