Jan Bednarek szczęśliwy z powrotu do reprezentacji Polski

Do kadry Biało-Czerwonych powrócił Jan Bednarek. Obrońca przed spotkaniem z Czechami wziął udział w konferencji prasowej i odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Jan Bednarek ponownie w kadrze Biało-Czerwonych

Jan Bednarek nie był obecny podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. 27-latek jest bardzo zadowolony z szansy jaką otrzymał od Michała Probierz i nie ukrywa swojej dumy z powrotu do naszej kadry narodowej.

„Bardzo się cieszę, że wróciłem do reprezentacji, bo dla każdego z nas to wielka duma. Najważniejsze dla mnie jest to, by skupiać się na tym, co przed nami. Nie wszystko jest od nas zależne, ale musimy wykonać swoją robotę. Ciężko pracujemy i myślę, że będziemy optymalnie przygotowani” – powiedział Bednarek.



Obrońca przyznał, że dzięki zamianie stylu gry w swoim klubie uważa, że poprawił swoje umiejętności rozgrywania. Może się to przełożyć korzystnie na grę Biało-Czerwonych.

„Patrząc na styl mojej drużyny w Anglii, bardzo długo staramy się utrzymywać przy piłce, więc myślę, że poprawiłem ostatnio rozegranie. Takie jest założenie trenera Southampton i nad tym najwięcej pracujemy. W poprzednim sezonie bardziej pressowaliśmy i nastawialiśmy na kontry. Na pewno jest różnica między Premier League a Championship. Ta druga jest bardziej fizyczna. Uważam jednak, że jest bardzo wymagająca” – stwierdził obrońca.



Bednarek uważa, że nasza kadra bardzo dobrze spisywała się w obronie w ostatnich meczach. Według piłkarza do zwycięstwa z Mołdawią zabrakło skuteczności. Aktualnie cała drużyna skupia się na bardzo ważnym spotkaniu z Czechami.

„Solidnie graliśmy w obronie w poprzednich meczach. Kiedy przeciwnik chciał kontratakować, dobrze to broniliśmy. Gdyby była lepsza skuteczność, z Mołdawią byśmy wygrali. Jest jak jest i skupiamy się teraz na meczu z Czechami” – przyznał zawodnik.