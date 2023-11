Alex Song ogłosił zakończenie kariery

Alex Song, były piłkarz m. in. Arsenalu oraz Barcelony, oficjalnie zawiesił buty na kołku. Kameruńczyk ogłosił zakończenie kariery zawodniczej w wieku 36 lat.

Były już kameruński zawodnik rozpoczął zawodową karierę we francuskim SC Bastia, gdzie rozegrał trzydzieści dwa mecze w pierwszym zespole. W czerwcu 2006 roku Song związał się kontraktem z Arsenalem, w którym już grał wcześniej na zasadzie wypożyczenia w zeszłym sezonie. Łącznie na Emirates Stadium spędził siedem lat, a po EURO 2012 po zawodnika z Czarnego Lądu zgłosiła się Barcelona, płacąc Anglikom dziewiętnaście milionów euro. Od przeprowadzki do Katalonii, kariera Kameruńczyka jednak szła w dół. Z Blaugraną został mistrzem Hiszpanii oraz zdobył Superpuchar Hiszpanii, lecz w barwach tego klubu rozegrał zaledwie 39 spotkań. Następnie Alex Song reprezentował barwy West Hamu, Rubina Kazań oraz FC Sion, by na koniec swojej przygody z piłką udać się do egzotycznego Dżibuti oraz grać w Arta/Solar7.

🇨🇲 Former Arsenal and Barça midfielder Alex Song has officially retired from professional football. pic.twitter.com/nHeCLtLKbU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023

W reprezentacji Kamerunu, Song rozegrał 49 meczów i zagrał na dwóch mundialach (w 2010 oraz 2014 roku).

Fot. Pressfocus